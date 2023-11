Relvaomanike liidu sõnul ütleb politsei üha sagedamini, et relvaloa taotlemiseks või pikendamiseks ei ole mõjuvat põhjust.

Poltsei tõdeb, et põhjendusi on hakatud põhjalikumalt hindama, kuid eelkõige tehakse eitav otsus kui inimesel on relvi juba palju. Joakim Klementi