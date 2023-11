Ida-Virumaal algasid pankrotistunud Repo vabriku lammutustööd

Eelmise aasta lõpus pankrotistunud puitlaastplaatide tootja Repo vabrikute vastu oli nõudeid 6,6 miljoni euro ulatuses. Pankrotivara suudeti müüa erinevatele ostjatele kokku 3,58 miljoni euro eest.

Tehase 48 hektaril asuva kinnistu ja osa seadmetest omandas ringmajandusettevõte Cronimet Nordic. Nende eestvedamisel käivad Püssis asuval kinnistul lammutustööd, millega soovitakse ühele poole saada järgmise aasta lõpuks.

Lüganuse valla juhid loodavad, et tipphetkedel pooleteisele tuhandele ja pankrotieelsel ajal 148 inimesele tööd andnud tehase asemele kerkib uus käitis.

"Kahjuks ei ole leitud ettevõtet, kes jätkaks seal senisel kujul puitplaatide tootmist. Küll käivad praegu territooriumil selle korrastustööd ja loodame, et sinna tuleb paari aasta jooksul uus tööstusettevõte, kes paneb sinna püsti oma tööstushoone," ütles Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser.

"Meie mõte on see, et erinevad seadmed ja tootmisliinid saaksime võimalusel edasi müüa ning kõik, mis jääb müümata, suuname taaskasutusse või ümbersulatusse," rääkis Cronimet Nordicu juhatuse liige Eva Pedjak.

"Ja mis sellest kinnistust edasi saab? See on väga hea objekt erinevatele uutele tootmisvõimalustele. Meil ei ole täna plaani, kas me jätkame seal ise või pakume kinnistut müügiks teistele huvilistele," lisas ta.