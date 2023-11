Politico: eurovolinik Urpilainen võib kandideerida Soome presidendiks

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen võib anda lähiajal teada, et kandideerib Soome presidendiks.

Politico kirjutab, et Urpilainen on mitu kaalunud, kas kandideerida Soome presidendiks. Ta kuulub Soome Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP) ridadesse. SDP-l pole praegu oma presidendikandidaati.

Soome rahvusringhäälingu Yle viimane küsitlus näitab, et presidendivalimistel on peamine soosik endine peaminister Alexander Stubb. Koonderakonna esindaja Stubb saaks esimeses voorus 28 protsenti häältest, endise välisministri ja roheliste esindaja Pekka Haavisto toetus on 26 protsenti. Urpilaineni toetus oli neli protsenti.

Soome presidendivalimiste esimene voor on 2024. aasta jaanuari lõpus.

Tänavu on komisjonist lahkunud juba kaks volinikku. Margrethe Vestager pani ajutiselt maha Euroopa Liidu (EL) konkurentsivoliniku ametikoha, kuna kandideerib Euroopa Investeerimispanga (EIB) juhiks. Euroopa rohepöörde eest vastutanud Frans Timmermans kandideerib Hollandi peaministriks.