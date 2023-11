Times: Hiina hakkas Aafrikas järgmise põlvkonna türanne koolitama

Ajaleht The Times kirjutab, et Peking avas Aafrikas riigiteaduste kooli ning hakkas seal välja koolitama järgmise põlvkonna autoritaarseid parteijuhte. Hiina kommunistlik partei tahab nii eksportida oma valitsemise mudelit.

Hiina rajatud kool asub Tansaanias ja kompartei hakkab seal õpetama ideoloogiat ja selle jõustamist. Kompartei näitab, kuidas ametnikud saavad kohtuid ja teisi riigiasutusi allutada erakondade võimu alla, vahendas The Times.

Kompartei kool sai nime "Mwalimu" Julius Nyerere järgi, kes oli Tansaania president kuni 1985. aastani. Lisaks Hiina komparteile juhivad kooli veel Lõuna-Aafrika Vabariigi, Zimbabwe, Tansaania, Mosambiigi, Namiibia ja Angola võimuparteid.

Eelmisel aastal toimunud esimesel koolitusel osales umbes 120 ametnikku, tänavu juunis võttis koolitusest osa juba 170 ametnikku.

Kooli juures paikneb suur linnak, mille ehitas Hiina ehitusfirma. Linnakus on spordisaalid, tenniseväljakud ja hotellid. Peking väidab, et tahab toetada Aafrika riikide arengut.

Koolis õpetatakse veel Hiina revolutsioonilist minevikku. Arutatakse ka Hiina edenemist vaidlusalusel Lõuna-Hiina merel. Samuti õpivad Aafrika ametnikud seal kompartei žargooni.

Kooli õppekava kommenteeris väljaandele Axios ka Uus Meremaal asuva Canterbury ülikooli teadur Anne-Marie Brady

"See on tagasi minemine Mao Zedongi aegse poliitika juurde, mille kohaselt on Hiina arengumaadele eeskujuks. Välja arvatud see, et need pole seal revolutsioonilised parteid, vaid võimul olevad autoritaarsed parteid," ütles Anne-Marie Brady.