Hyundai hakkab Amazonis autosid müüma

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Lõuna-Korea autotootja Hyundai hakkab tegema koostööd tehnoloogiafirmaga Amazon ning alates 2024. aastast saavad USA-s tegutsevad automüüjad müüa Hyundai sõidukeid veebikaubamajas.

Hyundai kuulutas koostöö Amazoniga välja neljapäeval. Hyundaist saab esimene autotootja, mis pakub klientidele võimalust osta autosid Amazoni veebikaubamajast.

Hyundai tippjuht Jose Munoz ütles, et kliendid näevad, kui lihtne on osta Amazonist tooteid ja tahavad sarnast mugavust nautida ka auto ostmisel, vahendas The Wall Street Journal.

Firmad teatasid, et tehing võimaldab klientidel osta Amazoni platvormi kaudu kohalikust esindusest auto. Klient saab siis ise sõidukile järele minna või lasta see kohale toimetada.

Pandeemia muutis autotööstust ja Hyundai tahab ajaga kaasas käia. Hyundai ütles, et esialgu saavad Amazonis sõidukeid müüja vaid 15-20 edasimüüjat.

"Kas see aitab meil rohkem autosid müüa? Usume nii," ütles Munoz.