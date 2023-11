Lõuna-Korea prokurör nõuab viieaastast vanglakaristust Samsungi juhile

Kohtuasi on seotud 2015. aastal aset leidnud Samsungi tütarettevõtete Cheil Industries ja Samsung C&T ühinemisega. Prokuratuuri sõnul tõstis Samsung kunstlikult tekstiiliettevõtte Cheil aktsiahinda ning vähendas ehitusettevõtte Samsung C&T väärtust vahetult enne ettevõtete ühinemist.

Prokurörid väidavad, et skeemi eesmärk oli lihtsustada toona Samsung Electronicsi asejuhi ametis olnud Lee ettevõtte juhiks saamist. Skeemi tõttu kaotasid raha Samsung C&T aktsionärid.

Lisaks süüdistatakse Samsungi rajaja Lee Byung-chul pojapojast Lee Jae-yongit raamatupidamiskelmuses 3,9 miljardi dollari ulatuses.

"Süüdistatavad õõnestasid riigi kapitaliturgude alustalasid, et lihtsustada juhiameti pärandamist," ütlesid prokurörid reedel.

Lee eitab, et ta oleks seadust rikkunud, ning väidab, et tütarettevõtete ühinemised ja raamatupidamislikud veidrused on ettevõtte tavalise äritegevuse osa.

Kui kohus otsustab saata Samsungi juhi vanglasse, poleks see esimene kord. 2017. aastal mõisteti talle vanglakaristust toonasele konservatiivsele Lõuna-Korea presidendile Park Geun-hyele altkäemaksu andmises. Lee pääses vabadusele pärast seda, kui Parki vasaktsentristlik järglane Moon Jae-in allkirjastas 2021. aastal Lee tingimisi vabastamise määruse.

Lee ja Parki kohtuasjas prokuröriks olnud poliitik Yoon Suk Yeol sai 2022. aastal presidendiks.

Siiski süüdistavad analüütikud Yoonit liigses leebuses Lõuna-Korea valgekrae kurjategijate ja riigi suurettevõtete suhtes. Näiteks andis Yoon armu Leele eelmisel aastal, mis võimaldas Leel naasta Samsungi juhikohale tagasi. Yoon põhjendas oma otsust vajadusega äratada ellu riigi majandust.

"Raamatupidamiskelmus ja aktsiaturu manipuleerimine on tõsised kuriteod, mis õõnestavad kapitalismi alustalasid, kuid nad soovivad liiga leebet karistust Leele," ütles Souli Ülikooli majandusprofessor Park Sangin. Ta lisas, et president Yooni administratsiooni ajal hakkasid karistused valgekrae kurjategijatele leebemaks muutuma.

Samsung C&T ja Cheili ühinemine paljastas sidemeid Samsungi ja valitsuse vahel. Riiklik pensionifond, millele kuulus 11-protsendiline osalus Samsung C&T-s, hääletas ühinemise poolt koos Samsungiga. Samal ajal olid välisinvestorid nagu USA fond Elliott Management ühinemise vastu.

Seoses valitsuse sekkumisega Samsungi tütarettevõtete ühinemisse võitis Elliott eelmisel aastal rahvusvahelises arbitraažikohtus 108 miljonit dollarit kahjutasu, mida peab maksma Lõuna-Korea valitsus. Riik vaidlustab otsust.

Lee saatus selgub mitme kuu pärast, kui Lõuna-Korea kohus teeb otsuse riigis palju kõmuainet põhjustanud kohtuasjas.