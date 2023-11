Ukraina õhujõud: Venemaa korraldas öösel Ukraina pihta mitu droonirünnakut

Oluline 18. novembril kell 10.58:

- Ukraina õhujõud: öösel ründasid Ukrainat mitu droonilainet;

- Kiievi sõjaväeadministratsioon: õhutõrje tulistas alla linna poole lennanud droonid;

- Ukraina: nisulaadungiga laev Georgia S sattus ilmselt meremiinile;

- Bloomberg : USA sõjaline abi Ukrainale võib viibida detsembri keskpaigani;

- Ukraina ja USA korraldavad relvade ühistootmise konverentsi;

- Zelenski vallandas välisluureteenistuse asejuhi;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 620 sõdurit

Ukraina õhujõud: öösel ründasid Ukrainat mitu droonilainet

Ukraina relvajõudude õhujõudude teatel ründas Ukrainat reede õhtul kella 20st kuni laupäeva hommikul kella neljani 38 Shahed tüüpi ründerdooni.

Rünnakud toimusid mitmes laines, rühmadena Ukraina erinevates piirkondades. Nende tõrjumisel osalesid lennukid, õhutõrjeraketiväed, õhuväe mobiilsed tulegrupid ja Ukraina kaitsevägi.

Õhutõrjelahingu tulemusena hävis 29 Shahed-136/131 ründedrooni, teatasid Ukraina õhujõud.

Kiievi sõjaväeadministratsioon: õhutõrje tulistas alla linna poole lennanud droonid

Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juht Sergei Popko ütles, et ööl vastu laupäeva korraldati Kiievile kuu aja jooksul teine droonirünnak - esialgsetel andmetel kasutati Shahed tüüpi laskemoona.

Popko märkis, et Kiievini jõudmiseks läbisid droonid peaaegu 1000 kilomeetri pikkuse tee. Tema sõnul ründasid droonid Kiievit põhjasuunast.

Ta lisas, et õhutõrjesüsteem sai kõigile droonidele pihta. Esialgsetel andmetel inimohvreid ega purustusi linnas ei ole.

Venemaa pommitas Sumõ oblastis seitset asulat. Venemaa sõjaväelased tulistasid 24 tunni jooksul piiril 25 korda, põhjustades 165 plahvatust. Ohvritest ei teatatud.

Ukraina: nisulaadungiga laev Georgia S sattus ilmselt meremiinile

Ukraina Pivdennõi sadamast nisulastiga teele asunud Libeeria lipu all sõitev puistlastilaev Georgia S sattus neljapäeval avamerel Ukraina ranniku lähedal tõenäoliselt meremiinile, teatas reedel uudisteagentuur Reuters viitega Ukaina valitsusallikale.

Kaubalaev sai vahejuhtumis kergelt kannatada. Merendusportaali Marine Traffic andmetel suundus laev Rumeenia Constanța sadamasse.

Pärast juulis Musta mere viljaleppest lahkumist on Venemaa korduvalt rünnanud Ukraina sadamate taristut, samuti veesanud meremiine.

Eelmisel nädalal sai raketirünnakus kahjustada üks Pivdennõi sadamas olnud kaubalaev.

Bloomberg : USA sõjaline abi Ukrainale võib viibida detsembri keskpaigani

Tõenäoliselt suudab USA Kongress läbirääkimised lõpule viia ja uue abipaketi Ukrainale heaks kiita detsembri keskel, peaaegu kaks kuud pärast seda, kui president Joe Biden esimest korda taotles Kiievi toetuseks 61 miljardit dollarit, vahendab Bloomberg.

Siselahing Kongressis võib viia selleni, et Kongress kaalub abi andmist juba uuel aastal, hoolimata riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby hoiatustest, et USA-l on Ukraina abistamiseks ressursid otsa saamas.

Praegu saab USA rahastada Ukrainale antavat abi ligikaudu 5,4 miljardi dollari eest, mis tekkis USA reservi juba antud Ameerika abi maksumuse ülehindamise tõttu.

"See on aktiivne rinne ja meie võime jätkata Ukraina toetamist on üha enam ohus," ütles Kirby.

Ukraina toetajad Kongressis on jätkuvalt veendunud, et USA sõjaline abi Kiievile kiidetakse heaks. Senaator Michael McCaul ütles Bloombergile, et pole mingit võimalust, et abi heaks ei kiideta: "See on liiga oluline."

Senati spiiker Chuck Schumer ütles, et Ukrainale antava abi küsimus läheb hääletusele pärast tänupüha, see tähendab novembri lõpus.

Ukraina ja USA korraldavad relvade ühistootmise konverentsi

Ukraina ja USA korraldavad 6.-7. detsembril relvade ühistootmise konverentsi, teatas reedel Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak.

"6.-7. detsembril leiab aset kahepäevane Ukraina ja USA kaitsetööstusbaasi konverents. See on väga võimas sündmus," kirjutas Jermak oma Telegrami kanalis.

"Sellele kogunevad Ameerika ja Ukraina tööstuse, valitsuse esindajad, et uurida võimalusi relvade ühiseks tootmiseks," kirjutas ta.

Sellise konverentsi kavandamisest detsembris teatas varem president Volodõmõr Zelenskõi.

Zelenski vallandas välisluureteenistuse asejuhi

President Volodõmõr Zelenski tagandas 17. novembril presidendi dekreediga Oleksandr Tarasovski Ukraina välisluureteenistuse asejuhi kohalt, vahendas The Kyiv Independent.

Vallandamise põhjust ei täpsustatud. Tarasovski oli sellel ametikohal töötanud alates 2022. aasta jaanuarist.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 620 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 317 380 (võrdlus eelmise päevaga +620);

- tankid 5422 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 10 141 (+9);

- suurtükisüsteemid 7726 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 896 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 586 (+1);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5726 (+17);

- tiibraketid 1563 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 091 (+14);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1090 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.