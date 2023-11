Hispaanias toimus suurmeeleavaldus separatistidele armu andmise vastu

Plaza de Cibelesile Madridi kesklinnas kogunes parempoolsete erakondade üleskutsel politsei sõnul umbes 170 000 inimest, kes nõudsid sotsialistist peaministri Pedro Sáncheze tagasiastumist.

Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez tegi juulikuistel parlamendivalimistel teise tulemuse, kuid valimised võitnud Rahvapartei juht Alberto Núñez Feijóo ei saavutanud parlamendis valitsuse moodustamiseks vajalikku enamust.

Sotsialistid sõlmisid kokkuleppe mitme väikeparteiga, et võimule jääks nende vähemuskoalitsioon vasakäärmusliku erakonnaga Sumar.

Kahe Kataloonia iseseisvuslaste partei ERC ja JxCati toetuse kindlustamiseks andis Sánchez järele nende nõudmisele anda amnestia sadadele viimase kümne aasta jooksul iseseisvusliikumises osalenutele.

Amnestiaeelnõu toetajate hinnangul võib sellest võita umbes 400 inimest, peamiselt väiksemad ametnikud ja tavakodanikud, kes aitasid 2017. aastal referendumit läbi viia või osalesid tänavameeleavaldustel.

Kritiikud väidavad, et Sáncheze jaoks on amnestia üksnes võimule jäämise vahend.

Amnestiaplaaniga seoses on viimasel kahel nädalal Sotsialistliku Partei peakontori ees Madridis meelt avaldatud iga päev. Osa demonstratsioone on kiskunud vägivaldseks ja vahistatud on mitukümmend inimest.