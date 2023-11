Haapsalus avati laste koostatud näitus võrdsusest

Näitus "Võrdsus=?" on jätk mullu sügisel sama kuraatoriõppe projekti osana laste poolt Iloni Imedemaal koostatud näitusele "Märka loodust". Ann Matilde Saar, Elsa Johanna Talvistu, Keiti Jaaniste, Ronja Poolmaa ja Kriim Kannimäe koostasid nüüd väljapaneku, mis koosneb lisaks Läänemaa õpilaste töödele ka Taani ja Islandi laste loomingust. Töid oli igas mõõdus.

"Seekord olid meil näiteks massiivsed inimese kujud ja oli väga põnev neid paigutada. Eriti see, et näituse pidi panema treppide peale, mis oli omakorda ka paras väljakutse," ütles Talvistu.

Näituse töödes on lapsed mõtisklenud võrdsuse tähenduse üle. Palju on kujutatud erinevaid inimesi, aga tööde seas jäi silma näiteks ka loomade teema.

Lapsed õppisid kuraatoritööd Islandilt alguse saanud projektiga "Veetilk", milles löövad kaasa ka Muumimuuseum Soomest ning Hans Christian Anderseni muuseum Taanist.

"Noored kuraatorid õpivad ametit. Need ringid on erinevates maades erinevalt üles ehitatud nii, et me võime teha, mida me ise välja nuputame Haapsalus, aga meil on võimalus ka kokku saada nendega. Näiteks sellel aastal me käisime Islandil ja saime kõigiga kokku," rääkis Iloni Imedemaa tegevusjuht Katrin Ehrlich.

Näitus "Võrdsus=?" on Iloni Imedemaal avatud järgmise aasta 21. jaanuarini.