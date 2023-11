Lätis istutati iibeprobleemi teadvustamiseks üle 16 000 lillesibula

Lätis sündis mullu 15 535 last ehk 11 protsenti vähem kui aasta eest. Samas on loomulik iive Lätis negatiivne juba rohkem kui 30 aastat ja mullu ületas surmade arv sünde kaks korda.

Läti aastapäevale eelnenud nädalaga istutati Võnnus asuvasse ajaloolisesse Rucka mõisa parki täpselt nii palju tulbi- ja nartsissisibulaid, kui sündis eelmisel aastal Lätis lapsi.

"Meie meelest on see suurepärane idee. Lugesime sellest kohalikust ajalehest Druva. Meil endal on peres eelmisel aastal sündinud laps ja tuleb pöörata tähelepanu iibele Lätis. Meie tütre auks tulime kogu perega siia ja istutame lillesibulaid nii meie kui ka kõigi teiste laste auks, kes eelmisel aastal Lätis ilmale tulid," ütles Inara Elbrete.

"Tekkinud on suur huvi ja see tõmbab probleemile tähelepanu," märkis Kaspars Elbrets.

Enamik lätlasi tähistab oma riigi sünnipäeva kodus pere ringis nagu ikka. Paljud lähevad ka pidulikele üritustele. Kuid võib teha ka nii nagu Võnnus Rucka mõisas, kus tullakse hoopis tulbisibulaid istutama.

"Meie meeskonnal tekkis kaheosaline plaan. Esmalt kutsusime rahvast istutama tulbi- ja nartsissisibulaid, et juhtida sellega tähelepanu madalale sündimusele. Ja teine pool on anda inimestele võimalus kokku tulla. Koos istutame ja koos ootame 4. maid, Läti taasiseseisvumise aastapäeva, et ühiselt oma töö vilju näha. Kokku panime mulda 80 kilo lillesibulaid – pisut üle 16 000.

Sprogist teatakse Lätis kui üht patriootlikumat ettevõtjat. Tema eestvõttel on suurteks pühadeks tehtud Võnnus küünaldest Läti kontuur ja tema eestvõttel mängiti mõne aasta eest läbi eestlastelegi oluline Võnnu lahing. Nüüd on Sprogis võtnud kümneks aastaks üürile ajaloolise Rucka mõisa.

"See mõis on koht, kuhu kokku tulla ja kus nautida üksteise seltskonda. Meie nagu teiegi, eestlased, oleme sellised koosistujad, põhjamaalased, kes soovivad oma majja sulguda. Eriti talvel – nagu karud talveunes," ütles Sprogis.

Kui sibulatest lilled kasvavad, saab see tulbi- ja nartsissiväli vanas lossipargis olema üsna ainulaadne. Sellest ühisistutamisest võib saada Lätis sügava mõttega pühadetava. Ruumi lillede jaoks on pargis palju.

Lätis tähistati laupäeval riigi 105. sünnipäeva.