Biden kinnitas USA toetust Ukrainale

USA president Joe Biden kordas üle oma toetuse Vene agressiooni tõrjuvale Ukrainale, öeldes, et Ukraina abistamine sõjaliselt ja majanduslikult hoiab ära konflikti edasise leviku ning välistab vajaduse, et USA väed peaksid sekkuma sõtta Euroopas.

"Eelmise sajandi kahe maailmasõja kogemusest teame, et kui agressioon Euroopas jääb vastuseta, siis kriis ei kao iseenesest. See tõmbab kaasa ka Ameerikat. Seetõttu on meie tänane pühendumine Ukrainale investeering meie enda julgeolekusse. See hoiab ära homse laiema konflikti," kirjutas Ameerika Ühendriikide president ajalehes The Washington Post ilmunud arvamusartiklis.

Bideni sõnul ei luba USA, et tema väed sekkuksid Venemaa ja Ukraina vahelisse sõtta, vaid toetab ukrainlasi oma vabaduse ja kodumaa kaitsmisel: "Me pakume neile relvi ja majandusabi, et peatada Putini vallutuspüüdlused, enne kui konflikt laieneb."

Biden viitas ka sellele, et Ukraina toetamisega on ühinenud üle 50 riigi. "Meie partnerid võtavad enda kanda suurema osa majanduslikust vastutusest Ukraina toetamisel," märkis ta.

President viitas ka NATO-le, öeldes, et USA on loonud tugeva alliansi, mis tagab, et "NATO territooriumi iga tolli kaitstakse Venemaa edasise agressiooni ärahoidmiseks".

Biden märkis, et ka USA liitlased Aasias toetavad Ukraina abistamist ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vastutusele võtmist, sest nad mõistavad, et stabiilsus Euroopas ja India ookeani - Vaikse ookeani piirkonnas on omavahel lahutamatult seotud.

USA president seadis võrdusmärgi Venemaa ja Hamasi terroristide tegevuse vahele.

"Nii Putin kui Hamas võitlevad naaberdemokraatia hävitamise nimel. Nii Putin kui Hamas loodavad hävitada laiema piirkondliku stabiilsuse ja integratsiooni ning kasutada ära kaasnevat segadust. Ameerika ei saa ega luba sellel juhtuda, seda meie endi rahvuslike huvide ja kogu maailma julgeoleku nimel," seisab tekstis.

Ukraina: Venemaa ründas Kiievit teist ööd järjest droonidega

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva taas Kiievit droonidega, tegemist oli mitmenädalase pausi järel juba teise ööga järjest, kui Ukraina pealinna õhutõrje pidi droonirünnakut tõrjuma

"Vaenlase mehitamata õhusõidukid lasti teele mitmes rühmas ja need ründasid Kiievit lainetena, erinevatest suundadest, muutes samal ajal pidevalt oma liikumistrajektoori," kirjutas Kiievi sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Popko sotsaalmeediakanalis Telegram. "Seetõttu kõlasid pealinnas mitu korda õhuhäired."

Popko sõnul tabasid Ukraina õhutõrjesüsteemid Kiievis ja selle lähistel ligi kümmet Iraanis toodetud kamikaze-drooni Shahed. Esialgu teateid "kriitiliste kahjude" või inimohvrite kohta ei ole, lisas ta.

Venemaa alustas rünnakuid Ukraina energiataristu, sõjalise ja transpordi infrastruktuuri vastu 2022. aasta oktoobris, kuus kuud pärast seda, kui tema väed olid alustanud täiemahulist sissetungi, kuid olid takerdunud Ukraina kaitsesse.

Eelmisel talvel ründas Venemaa Ukrainat sadade rakettide ja droonidega, jättes aasta kõige külmematel kuudel miljonid inimesed ilma elektri, kütte ja veeta, kuid leevendas rünnakuid suvel.

Pärast 52-päevast pausi jätkasid Vene väed novembri alguses õhurünnakuid Kiievile. Ukraina ametnikud ütlesid laupäeval, et kõik Kiievi poole suundunud droonid hävitati, kuid mõned teised tabasid siiski taristut mujal Ukrainas.

President Volodõmõr Zelenski ja teised Ukraina ametiisikud on hoiatanud, et Venemaa jätkab talvekuudel Ukraina tsiviiltaristu ulatuslikke pommitamist.

Ukraina snaiper tabas okupanti 3,8 km kauguselt

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) snaiper likvideeris okupandi 3,8 kilomeetri kauguselt, teatas SBU pressikeskus.

"Uus maailmarekord: SBU snaiper hävitas orki 3,8 kilomeetri kauguselt. SBU snaiper püstitas efektiivseima lasu maailmarekordi. Ta tabas Vene sõdurit uskumatult kaugelt, 3800 meetri kauguselt," teatas Ukraina eriteenistus.

SBU märkis, et eelmine kaugusrekord oli 3540 meetrit.

Eriteenistus rõhutas, et eriväljaõppega ohvitser tulistas lasu Ukrainas valmistatud relvast "Horisondi isand".

Samas rõhutatid, et SBU snaiprid muudavad maailma täpsuslaskmise arusaamu, näidates võimet töötada tõhusalt fantastilistel vahemaade tagant.