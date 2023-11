Oluline 19. novembril kell 16.10:

- Kiiev: Vene väed kaotasid nädalaga üle 7000 sõduri;

- Ukraina teatel on nad tõrjunud Vene väed Dneprist 3-8 km kaugusele;

- Ukraina õhutõrje tulistas ööl vastu pühapäeva 20-st Venemaalt teele saadetud kamikaze-droonist 15 alla;

- USA president Joe Biden ütles, et Ukraina abistamine sõjaliselt ja majanduslikult hoiab ära konflikti edasise leviku ning välistab vajaduse, et USA väed peaksid sekkuma sõtta Euroopas;

- Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva teist ööd järjest Kiievit droonidega;

- Venemaa pealinnas kostus ööl vastu pühapäeva plahvatusi, Vene õhukaitse teatas ühe drooni allatulistamisest;

- Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) snaiper likvideeris okupandi 3,8 kilomeetri kauguselt, teatas SBU pressikeskus;

- Ukraina pühapäeval esitatud andmete kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga ligi 1200 sõdurit, 13 tanki, 25 jalaväe lahingumasinat ja 18 suurtükisüsteemi.

Kiiev: Vene väed kaotasid nädalaga üle 7000 sõduri

Ukraina kaitsevägi likvideeris nädalaga enam kui 7000 Vene okupanti ja hävitas üle 700 ühiku relvastust, vahendas portaal Unian pühapäeval kaitseministri esimese asetäitja Oleksandr Pavljuki sõnu.

Nädalaga, 13.-19. novembrini kaotasid sissetungijad 7029 sõdurit ning 711 ühikut relvastust ja sõjatehnikat, märkis Pavljuk.

Ukraina teatel on nad tõrjunud Vene väed Dneprist 3-8 km kaugusele

Ukraina relvajõud teatasid pühapäeval, et on tõrjunud Vene väed Dnepri kaldast kolme kuni kaheksa kilomeetri kaugusele. Kui teade kinnitust leiab, on see Ukraina vägede esimene arvestatav edasiminek kuid kestnud vastupealetungi jooksul.

"Esialgsed andmed varieeruvad kolmest kaheksa kilomeetrini, sõltuvalt spetsiifikast, geograafiast ja maastikust vasakkaldal," ütles relvajõudude pressiesindaja Natalia Gumenjuk Ukraina televisioonis.

Ta ei täpsustanud, kas ala on täielikult Ukraina vägede kontrolli all ja kas Vene väed on sealt taandunud.

"Vaenlase suurtükituli paremkaldale jätkub," ütles Gumenjuk ja lisas, et hinnanguliselt on piirkonnas mitukümmend tuhat Vene sõdurit. "Meil on veel palju tööd teha," rõhutas ta.

Ukraina ja Vene väed on püsinud Lõuna-Ukrainas Hersoni oblastis Dnepri jõe vastaskallastel üle aasta pärast seda, kui venelased eelmise aasta novembris oma väed läänekaldalt ära viisid.

Ukrainlased on teinud mitu katset tungida üle jõe ja hõivata positsioonid venelaste kontrollitaval idakaldal, kuid alles eelmisel nädalal teatas Kiiev edukast läbimurdest.

Seni ei ole juunis alanud Ukraina kauaoodatud vastupealetungi kuigivõrd tulemusi andnud, Vene vägedelt on ära võetud vaid mõni küla riigi lõuna ja idaosas.

Sillapea Dnepri vasakkaldal annaks Ukraina vägedele võimaluse tungida kaugemale lõunasse, ehkki edasiliikumine raskel soisel maastikul nõuab juurde nii mehi kui relvi.

Ukraina tulistas 20-st Vene droonist 15 alla

Ukraina õhutõrje tulistas ööl vastu pühapäeva 20-st Venemaalt teele saadetud kamikaze-droonist alla 15 rünnakuvahendit.

"Vaenlane ründas meie riiki taas kord, kasutades Shahed-136/131 kamikaze-droone ööl vastu 19.novembrit. 20-st vaenlase droonist 15 tulistati alla," edastas Ukraina relvajõudude peastaap pühapäeval.

Droonirünnak Ukrainale lähtus põhja poolt, Venemaa Kurski oblastist, Ukraina õhutõrje asus tegevusse Kiievis, Poltaava ja Tšerkassõ oblastis.

Nii teatas Kiievi sõjaväevalitsuse juht Serhii Popko pühapäeval, et õhutõrje hävitas Venemaa droonirünnaku käigus Kiievi kohal ja linna lähistel umbes kümme Venemaa sihtmärki.

Venemaa korraldas ka ööl vastu laupäeva droonirünnaku Ukrainale. Siis hävitas Ukraina õhutõrje lahingutegevuse käigus 38-st Iraani päritolu Shahedist 29 drooni.

Biden: peame Ukrainat toetama hoidmaks ära sõja laienemine

USA president Joe Biden kordas üle oma toetuse Vene agressiooni tõrjuvale Ukrainale, öeldes, et Ukraina abistamine sõjaliselt ja majanduslikult hoiab ära konflikti edasise leviku ning välistab vajaduse, et USA väed peaksid sekkuma sõtta Euroopas.

USA president Joe Biden kordas üle oma toetuse Ukrainale. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

"Eelmise sajandi kahe maailmasõja kogemusest teame, et kui agressioon Euroopas jääb vastuseta, siis kriis ei kao iseenesest. See tõmbab kaasa ka Ameerikat. Seetõttu on meie tänane pühendumine Ukrainale investeering meie enda julgeolekusse. See hoiab ära homse laiema konflikti," kirjutas Ameerika Ühendriikide president ajalehes The Washington Post ilmunud arvamusartiklis.

Bideni sõnul ei luba USA, et tema väed sekkuksid Venemaa ja Ukraina vahelisse sõtta, vaid toetab ukrainlasi oma vabaduse ja kodumaa kaitsmisel: "Me pakume neile relvi ja majandusabi, et peatada Putini vallutuspüüdlused, enne kui konflikt laieneb."

Biden viitas ka sellele, et Ukraina toetamisega on ühinenud üle 50 riigi. "Meie partnerid võtavad enda kanda suurema osa majanduslikust vastutusest Ukraina toetamisel," märkis ta.

President viitas ka NATO-le, öeldes, et USA on loonud tugeva alliansi, mis tagab, et "NATO territooriumi iga tolli kaitstakse Venemaa edasise agressiooni ärahoidmiseks".

Biden märkis, et ka USA liitlased Aasias toetavad Ukraina abistamist ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vastutusele võtmist, sest nad mõistavad, et stabiilsus Euroopas ja India ookeani - Vaikse ookeani piirkonnas on omavahel lahutamatult seotud.

USA president seadis võrdusmärgi Venemaa ja Hamasi terroristide tegevuse vahele.

"Nii Putin kui Hamas võitlevad naaberdemokraatia hävitamise nimel. Nii Putin kui Hamas loodavad hävitada laiema piirkondliku stabiilsuse ja integratsiooni ning kasutada ära kaasnevat segadust. Ameerika ei saa ega luba sellel juhtuda, seda meie endi rahvuslike huvide ja kogu maailma julgeoleku nimel," seisab tekstis.

Ukraina: Venemaa ründas Kiievit teist ööd järjest droonidega

Venemaa ründas ööl vastu pühapäeva taas Kiievit droonidega, tegemist oli mitmenädalase pausi järel juba teise ööga järjest, kui Ukraina pealinna õhutõrje pidi droonirünnakut tõrjuma

"Vaenlase mehitamata õhusõidukid lasti teele mitmes rühmas ja need ründasid Kiievit lainetena, erinevatest suundadest, muutes samal ajal pidevalt oma liikumistrajektoori," kirjutas Kiievi sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Popko sotsaalmeediakanalis Telegram. "Seetõttu kõlasid pealinnas mitu korda õhuhäired."

Popko sõnul tabasid Ukraina õhutõrjesüsteemid Kiievis ja selle lähistel ligi kümmet Iraanis toodetud kamikaze-drooni Shahed. Esialgu teateid "kriitiliste kahjude" või inimohvrite kohta ei ole, lisas ta.

Venemaa alustas rünnakuid Ukraina energiataristu, sõjalise ja transpordi infrastruktuuri vastu 2022. aasta oktoobris, kuus kuud pärast seda, kui tema väed olid alustanud täiemahulist sissetungi, kuid olid takerdunud Ukraina kaitsesse.

Eelmisel talvel ründas Venemaa Ukrainat sadade rakettide ja droonidega, jättes aasta kõige külmematel kuudel miljonid inimesed ilma elektri, kütte ja veeta, kuid leevendas rünnakuid suvel.

Pärast 52-päevast pausi jätkasid Vene väed novembri alguses õhurünnakuid Kiievile. Ukraina ametnikud ütlesid laupäeval, et kõik Kiievi poole suundunud droonid hävitati, kuid mõned teised tabasid siiski taristut mujal Ukrainas.

President Volodõmõr Zelenski ja teised Ukraina ametiisikud on hoiatanud, et Venemaa jätkab talvekuudel Ukraina tsiviiltaristu ulatuslikke pommitamist.

Moskvas kostus öösel plahvatusi, õhutõrje tabas ühe drooni

Venemaa pealinnas kostus ööl vastu pühapäeva plahvatusi, Vene õhukaitse teatas ühe drooni allatulistamisest.

Kremli-meelsete meediakanalite andmeil lasi Vene õhutõrje drooni alla Bogorodski äärelinnas. Selle tükid kukkusid Gorki maanteele ja kahjustasid üht autot.

Liiklus Staraja Kupavna linna lähistel peatati ning maanteel tekkis ummik. Inimohvreid juhtumis väidetavalt siiski ei ole.

Ukraina snaiper tabas okupanti 3,8 km kauguselt

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) snaiper likvideeris okupandi 3,8 kilomeetri kauguselt, teatas SBU pressikeskus.

"Uus maailmarekord: SBU snaiper hävitas orki 3,8 kilomeetri kauguselt. SBU snaiper püstitas efektiivseima lasu maailmarekordi. Ta tabas Vene sõdurit uskumatult kaugelt, 3800 meetri kauguselt," teatas Ukraina eriteenistus.

SBU märkis, et eelmine kaugusrekord oli 3540 meetrit.

Eriteenistus rõhutas, et eriväljaõppega ohvitser tulistas lasu Ukrainas valmistatud relvast "Horisondi isand".

Samas rõhutatid, et SBU snaiprid muudavad maailma täpsuslaskmise arusaamu, näidates võimet töötada tõhusalt fantastilistel vahemaade tagant.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga ligi 1200 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 318 570 (võrdlus eelmise päevaga +1200);

- tankid 5435 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 10 166 (+25);

- suurtükisüsteemid 7744 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 898 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 588 (+2);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5755 (+29);

- tiibraketid 1563 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 120 (+29);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1096 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.