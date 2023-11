Telekomiettevõtted ei pääse ERR-i ülekandmise eest maksmisest

Teleprogrammide taasedastamise kohustuse regulatsiooni ülevaatamiseks viis MKM läbi avaliku konsultatsiooni, mille vastused saabusid eelmisel nädalal. Muuhulgas uuris MKM osapooltelt, kas taasedastamise eest tasu küsimise õigus peaks olema sätestatud seaduses või võiks see jääda poolte vaheliseks kokkuleppeks.

Vastuseid analüüsinud MKM tegi ettepaneku, et kuna kehtiv õigus näeb ette, et läbirääkimisi peab pidama heas usus ning juhul kui televisiooni- ja raadioteenuse osutaja ning taasedastamisteenuse osutaja ei jõua taasedastamise loas kokkuleppele, on neil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitaja poole, siis puudub kehtivate õigusaktide muutmise vajadus ja piisab kehtiva regulatsiooni

paremast rakendamisest.

Lepitajaks võib olla patendiameti juures tegutsev autoriõiguse komisjon või poolte valitud üks või mitu isikut. Menetlusele kohaldatakse lepitusseaduse sätteid autoriõiguse seaduses toodud erisustega.

Samuti märkis MKM, et kuigi ettevõtjatele võib kehtestada edastamiskohustuse, ei vabasta see neid muudest teleprogrammide edastamise tegevusega seonduvatest seadusjärgsetest kohustustest, mille hulgas on kohustus hankida asjaomastelt autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste omajatelt nõusolek.

Teleprogrammide taasedastamise kohustus on ühest küljest koormis sideettevõtjale, aga teisest küljest on see tegevus osa nende ettevõtlusest, millega sideettevõtjad teenivad tulu, nentis ministeerium.

"Teleoperaatorid ja ERR jõudsid, tõsi, peale tuliseid vaidlusi, kokkuleppele juba mitu aastat tagasi ning sestsaadik on hea koostöö meie vahel ainult süvenenud. MKMi otsus taasedastamise asjus kinnistab meie poolt edastatud algset seisukohta ning näitab, et meie õiguslik hinnang kujunenud olukorrale oli pädev," sõnas ERR-i juhatuse liige Toomas Luhats.

"Selge on, et kõige suurem osa lineaarkanalite vaatamisest leiab Eestis aset ETV, ETV2 ja ETV+ seltsis, mistap on ka elementaarne, et see kajastub telekomiettevõtetele taasedastamise eest makstavates tasudes. Oluline on märkida, et ERR on suunanud lõviosa saadavast täiendavast tulust programmide tootmisesse," lisas Luhats.

ERR jõudis kõnealuses küsimuses Telia, Elisa ja STV-ga kokkuleppele 2021. aasta oktoobri lõpus. Läbirääkimised olid keerulised nii tehnilistest kui ka juriidilistest aspektidest, kuna põimuvad nii Eesti kui ka Euroopa õigus, mis tekitavad suhteliselt suure tõlgendamisruumi. Samuti on Euroopas vastav valdkond reguleeritud riigiti väga erinevalt.