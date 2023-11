Eurovolinik Urpilainen teatas Soome presidendiks kandideerimisest

Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen teatas pühapäeval, et kandideerib Soome presidendiks.

Urpilainen ütles, et osaleb presidendivalimistel Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) kandidaadina. Ta oli SDP juht aastatel 2008–2014.

"Ma tahan, et meie, soomlased, saaksime jätkuvalt pühenduda sellele, et mitte kedagi ei jäetaks maha," ütles Urpilainen.

Urpilainen lahkub Euroopa Komisjonist 2. detsembril. Ta alustab siis oma presidendikampaaniat.

"Ees on 70 päeva. Kõik, mis öelda tuleb, saab õigel ajal öeldud. Teeme kampaania, mida märgatakse," ütles Urpilainen.

Soome rahvusringhäälingu Yle viimane küsitlus näitab, et presidendivalimistel on peamine soosik endine peaminister Alexander Stubb. Koonderakonna esindaja Stubb saaks esimeses voorus 28 protsenti häältest, endise välisministri ja roheliste esindaja Pekka Haavisto toetus on 26 protsenti. Urpilaineni toetus oli neli protsenti.

Soome presidendivalimiste esimene voor on 2024. aasta jaanuari lõpus.