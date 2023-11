Osa EL-i 37-miljonilisest energiakampaaniast jõudis Tallinna tänavatele

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kommunikatsioonijuht Elis Paemurd ütles ERR-ile, et "Sina oled Euroopa" on Euroopa Komisjoni keskne üleeuroopaline kampaania, mille eesmärk on näidata inimestele, et Euroopa Liidu väärtused ja energiasõltumatus on omavahel tihedalt seotud ning demokraatia ja vabaduse hoidmiseks peab Euroopa muutuma energiasõltumatuks.

"Sõnumid töötas välja komisjon koos oma koostööpartneritega. Kampaania põhisõnumi "Sina oled Euroopa" eesmärk on rõhutada, et seisame ühiselt oma väärtuste eest ja igaühe panus loeb," ütles Paemurd.

"Kampaania maksumus on hinnanguliselt ligikaudu 37,6 miljonit eurot kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide peale kokku. See sisaldab muu hulgas kampaania kujundust, arendust ja levitamist kõigis plaanitud kanalites ja 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles. Kampaania hange korraldati vastavalt Euroopa Liidu eelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse reeglitele," märkis Paemurd.

Ta lisas, et kampaaniasõnumeid levitatakse välireklaamidena enam kui 3100 Euroopa Liidu linnas ning trükireklaamina rohkem kui 850 riiklikus, piirkondlikus ja kohalikus ajalehes.

"Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 11 ja 42 on Euroopa Liidu institutsioonid kohustatud andma üldsusele teavet Euroopa Liidu poliitika, rahastamise ja tegevuse kohta," sõnas Paemurd veel.