Teisipäeval sajab kohati lund või lörtsi

Teisipäeva öö on Eestis kohati lumesajuga. Tuul on mandril nõrk ja muutlik, saartel puhub idakaarest 2 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8, Kagu-Eestis võimalik, et kuni 10 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi.

Hommikul sajab kohati lund. Tuul on mandril nõrk ja muutlik, saartel puhub idakaarest puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi.

Päev on kohati lumesajuga, saartel ja rannikul tuleb ka lörtsi. Puhub põhjakaare, pärastlõunal idakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kraadist -1 kraadini, saartel ja rannikul 0 kraadist +2 kraadini.

Kolmapäeva öö on vaikne ja külma on kohati alla 10 kraadi. Päeval on külma 2 kuni 6 kraadi, Lääne-Eesti rannikul tõuseb õhutemperatuur plusspoolele. Kolmapäeva õhtul tõuseb tuul ja merelt saabub tihe sajuala.

Neljapäeval levib tihe lume- ja lörtsisadu üle maa, tormiks tõusva tuule tõttu tuiskab. Läänes läheb sadu kiiresti vesiseks. Öösel on Ida-Eestis külma 5 kuni 9 kraadi, lääne pool on plussikraadid. Päeval tõuseb õhutemperatuur kõikjal plusspoolele. Reedel ja laupäeval läheb ilm uuesti külmaks.