Politico: kliimalepped pole naftatitaanide tiibu kärpinud

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et kaheksa aastat pärast Pariisi kliimalepingu sõlmimist on globaalne naftaäri suurem kui kunagi varem. Ukraina sõja tõttu tõusis nafta hind lakke ning naftahiiglaste kukrud on paksult raha täis.

2015. aastal toimunud Pariisi kliimakonverentsil COP21 võtsid 195 riiki vastu globaalse, õiguslikult siduva kokkuleppe kliima soojenemise pidurdamiseks. Riigid lubasid siis heitkoguseid vähendada.

Lääneriigid lubavad nüüd üle minna roheenergiale, reaalses elus pole aga naftagigantide rahavoog vähenenud. Naftahiiglased teenisid juba 2022. aastal rekordilise kasumi. Firmad suurendavad nüüd hoopis tootmist, vahendas Politico.

Konsultatsioonifirma ClearView Energy tippjuht Kevin Book ütles, et lähiajal pole naftatööstuse surma oodata. Nõudlus nafta järele pole vähenenud, alternatiivseid energiaallikaid pole endiselt piisavalt saadaval.

Kliimateadlased leiavad, et naftahiiglased ei investeeri piisavalt, et ühiskond saaks minna üle rohelisele energiale. Illinoisi ülikooli professor Don Wuebbles ütles, et naftafirmad kulutavad oma raha nafta otsimisele. "See ongi probleem," ütles Wuebbles.

Esmaspäeval teatas Euroopa Liidu Copernicuse kliimaseiresüsteem, et globaalne keskmine temperatuur oli reedel esimest korda üle kahe kraadi kõrgem kui tööstusrevolutsiooni eel. Siiski leiavad ka valitsuste juhid, et fossiilkütustest pole praegu võimalik loobuda.

Joe Biden lubas valimiskampaanias investeerida miljardeid dollareid roheenergiasse ning vähendada kasvuhoonegaaside heitekoguseid. USA aga jätkab uute naftaprojektide arendamist, naftagigantide aktsiad liiguvad üles.

USA naftaturul toimub praegu konsolideerumine. Naftahiid Exxon teatas hiljuti, et ostab 64 miljardi dollari eest konkureeriva ettevõtte. Exxoni rivaal Chevron ostis 53 miljardi dollari eest naftafirma Hess. Ka Euroopa naftahiiglased jätkavad fossiilkütustele panustamist.

BP lubas, et jätkab fossiilkütustesse investeerimist, kuid jätkab ka taastuvenergia arendamist. BP teatas, et investeerib taastuvenergiasse kaheksa miljardit dollarit.

Chevron lubas samuti, et vähendab heitkoguseid, kuid jätkab fossiilkütustesse investeerimist.

"On väga raske muutuda nii kiiresti, kui mõned inimesed seda soovivad. Olemasolevasse süsteemi, mis on arenenud viimase 150 aasta jooksul, on tehtud triljonite dollarite ulatuses investeeringuid," ütles Chevroni juht Mike Wirth.