Lõuna-Korea keelab koeraliha söömise

Ajaleht The Times kirjutab, et Lõuna-Korea valitsus võtab 2027. aastaks vastu seadused, mis keelavad riigis koeraliha tarbimise.

Pärast aastaid kestnud loomakaitseorganisatsioonide kriitikat teatas Rahva Võimu Partei (PPP), et keelustab 2027. aastaks koeraliha kaubanduse.

PPP tippjuht Yu Eui-dong ütles, et koeraliha tarbimise lõpetamiseks tuleb vastu võtta seadus. Tema sõnul võttis partei vastava ettepaneku ühehäälselt vastu, vahendas The Times.

Tänapäeval on Lõuna-Koreas koeratoidule spetsialiseerunud restorane vähe ja seal käivad peamiselt eakamad inimesed. Kohalikud omavalitsused sulgevad juba koerafarme ja tapamajasid.

Lõuna-Korea president Yoon Suk Yeol on tuntud loomasõber. Tal on kuus koera ja viis kassi. Ta on avalikult rääkinud, et riigis tuleb lõpetada koeraliha tarbimine. Kaks aastat tagasi siiski ta veel ei toetanud vastavate seaduste vastuvõtmist.

Hiljutised küsitlused näitavad, et Lõuna-Korea elanikud toetavad koeraliha keelustamist. 86 protsenti inimestest leiab, et ei plaani tulevikus koeraliha süüa.

Loomaõigusorganisatsiooni Humane Society International (HSI) esindaja Chae Jung-ah Humane kiitis valitsuse otsust.

"Korea ühiskond on jõudnud pöördepunkti, enamik inimesi keeldub koerte söömisest ja soovib, et need kannatused kantakse ajalooraamatutesse. Parlament peab aitama riigil sulgeda see õnnetu peatükk meie ajaloos ja tagama koerasõbraliku tuleviku," ütles Chae Jung-ah.

Samal ajal, kui lõunakorealased loobuvad koeraliha söömisest, kasvab koeraliha tarbimine Põhja-Koreas. Põhja-Koreas napib toitu, lihtrahvas nälgib ja riigi eliit sööb üha rohkem koeraliha.