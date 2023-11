Kell 20 "Impulss": lahutuses lõhutud lapsed

Igal aastal lahutab Eestis abielu umbes 2500 inimest, lisaks veel tuhanded, kes lõpetavad registreerimata kooselu. Nendes peredes kasvavate laste jaoks on see pahatihti suur läbielamine, seda enam, et lahkumineku virvarris unustavad vanemad tihti laste huvid. Kuidas jagada last, kui ema ja isa kooselu lõppeb ja algab aastatepikkune võimuvõitlus, vaeb tänase "Impulsi" stuudioarutelu.