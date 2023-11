USA-s kukkus elumajade müük viimase 13 aasta madalaimale tasemele

Olemasolevate elamispindade müük langes oktoobris eelmise kuuga võrreldes 4,1 protsenti. Kui sama trend kestaks terve aasta, tähendaks see ainult 3,79 miljoni elumaja müüki terve aasta jooksul, mis on madalaim tase 2010. aasta augustist, vahendas The Wall Street Journal.

Kinnisvarahinnad tõusevad endiselt kiiresti. Kõrgete intressimäärade tõttu ei taha omanikud kinnisvara müüa. Ostjad konkureerivad piiratud arvu elamispindade pärast. Turul olev kinnisvara saab tihti mitu pakkumist, see tõstab lõplikku müügihinda

Blaine ja Jennifer Nelson üritasid terve suve oma esimest kodu osta. Nad pidid pidevalt oma eelarvet muutma, kuna riigis tõusid hüpoteegi intressimäärad. Lõpuks ostsid nad kodu alles oktoobris.

"Oleme õnnelikud, et meil on olemas koht elamiseks ja ei pea elama seda stressirohket kogemust uuesti läbi," ütles Blaine Nelson.