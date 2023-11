Lähis-Ida ekspert: Hamasil pole huvi korraga palju pantvange vabastada

Väidetavalt on Iisrael ja Hamas jõudmas kokkuleppele pantvangide ja vangide vahetuses. Raudsik ütles, et kuigi selleks ajaks on kavas ka paus sõjategevuses, ei ole tegemist vaherahuga.

"Vaherahust ollakse ikkagi päris kaugel. See, millest praegu räägitakse, on vangide vahetus või ka pantvangide vahetus, mille käigus või mille ajaks tuleb ka lühiajaline paus sõjategevuses," ütles ta.

Peamiselt arutatakse Raudsiku sõnul läbirääkimistel selle üle, kes vabaks lastakse.

"Ühelt poolt pantvangid, kelle Hamas võttis 7. oktoobril, keda ollakse valmis vabastama. Nende seas pole ainult Iisraeli kodanikud, vaid on ka teiste riikide kodanikke, kes tõenäoliselt saavad vabaks esimeste seas. Me räägime siin mõnekümnest inimesest kõigi pantvangide hulgast, keda kokku on üle 200. Ja teisalt on küsimus, et kes vastukaaluks lastakse vabaks neist palestiinlastest , kes on Iisraeli erinevates kinnipidamisasutustes ja vanglates. Arvan, et seal räägime sadadest. Kui vaadata tagasi, siis alati on vabastatud rohkem palestiinlasi, keda on ka rohkem vangis ja kinni hoitud, ja siis vähemal hulgal teisi," selgitas ta.

Raudsiku sõnul on Hamasi huvi vabastada pigem vähe pantvange. "Hamasi huvi on seda protsessi hoida käimas ja neil puudub huvi praegu korraga vabastada suurel hulgal pantvange."

Hamasi käes olevatest pantvangidest on Raudsiku sõnul vähe teada, kuid ilmselt on suuremas ohus need, keda hoitakse Gaza põhjaosas, mida Iisrael ründab.

"Need, kes on lõuna pool, on tõenäoliselt turvalisemalt ja Hamasil puudub praegu huvi neid pantvange kuidagi ise hukata või midagi muud sellist teha, sest nende jaoks on see puhas vahetuskaup," lisas ta.

Raudsiku hinnangul ongi praegu kõne all olev pantvangide vahetus ilmselt esimene reas, mida Hamas teha plaanib.

"Hamasi pikk plaan on ikkagi vabastada Iisraelist võimalikult palju palestiinlasi. Sõjalises plaanis loodetakse, ma eeldan – see on spekulatsioon –, et ikkagi puhkeb vastupanulaine ka mujal kui Gaza sektoris," ütles ta.

Vaherahust ei ole Hamas Raudsiku hinnangul huvitatud. "Ei ole otseselt nende huvi seda sõda sellisel kujul täna lõpetada. Kuigi seda on keeruline hinnata, mis toimub Hamasi sõjalises peakorteris ja kuidas nad ise näevad selle sõja kulgu, aga pausi on neil vaja, aga pikem vaherahu pole miski, mis neil on menüüs kuskil," rääkis ta.