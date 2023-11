Briti muuseumi hinnangul oli 3. sajandil valitsenud Rooma keiser transnaine

Suurbritannias tegutsev muuseum teatas, et aastatel 218–222 Rooma impeeriumit valitsenud keiser Elagabalus oli transaine ja nüüd tuleb temast rääkides kasutada naissoost asesõnu.

Hitchini linnas tegutsev muuseum tugineb ajaloolistele tekstidele ja nendest allikatest selgub, et Elagabalus palus end nimetada naiseks. Muuseum pidas seejärel nõu seksuaalvähemuste õigusi kaitsvate ühendustega ning leidis, et hakkab edaspidi keisri puhul kasutama naissoost asesõnu, vahendas The Times.

Kõnealused allikad põhinevad Rooma krooniku Cassius Dio jutustustel. Kroonik väitis, et ekstsentrilisuse poolest tuntud Elagabalusele viidati kui naisele.

"Elagabalus eelistas kindlasti naissoost asesõna ning tänapäeval temast rääkides me arvestame sellega," rääkis kohalik liberaalne poliitik Keith Hoskins.

Mõned ajaloolased leiavad, et kroonik Dio juttu tuleb suhtuda kriitiliselt. Kroonik teenis keiser Severus Alexanderit, kes sai imperaatoriks pärast Elagabalust.

Allikate teatel oli Elagabalus julm valitseja ning ta hukati oma sugulaste poolt, kes soovisid dünastiat päästa. Elagabaluse surma järel saigi troonile tema sugulane Severus Alexander.

Cambridge'i ülikooli professor Andrew Wallace-Hadrill ütles, et arvesse tuleb võtta ka ajaloolist konteksti. Tema sõnul polnud roomlastel trans-kategooriat ning Elagabalust prooviti siis pigem solvata. Professori sõnul oli Elagabalus süürlane, mitte roomlane, seega tulevad mängu veel ka rassiga seotud eelarvamused.

Antiikühiskonnad olid selgelt patriarhaalsed, kus mees oli valitseval positsioonil ja naised survestatud ning alluval positsioonil. Roomat valitsesid seetõttu meessoost keisrid ning naised said riiki juhtida ainult kulisside tagant.