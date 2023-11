Kümme aastat tagasi kogunesid tuhanded ukrainlased Sõltumatuse väljakule, et väljendada rahulolematust toonase presidendi Viktor Janukovitšiga. Nimelt otsustas toonane president katkestada koostööläbirääkimised Euroopa Liiduga.

"Elamine Janukovitši juhitud Ukrainas oli alandav. Keegi ei hoolinud inimestest. Võimud ei varjanud oma kuritegelikku ja täiesti venemeelset olemust," sõnas Maidani meeleavaldustel osalenud Dmõtro Riznõtšenko.

Järgnevatel kuudel kogunes Kiievi kesklinna sadu tuhandeid meeleavaldajaid. Rahvamasside laialiajamiseks võtsid võimud kasutusele aga vägivalla. Maidanil toimunu tagajärjel astus valitsus küll tagasi, kuid selle eest maksti valusat hinda – meeleavalduste käigus hukkus üle 100 inimese.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski süütas nende mälestuseks teisipäeval küünla. Ta sõnas, et toonased sündmused olid Ukraina esimene võit Venemaa üle.

"Kümme aastat tagasi alustasid ukrainlased oma esimest vasturünnakut seadusetuse vastu ning katsetele jätta meid ilma Euroopa tulevikust," ütles Zelenski.

Samal ajal korraldas Kreml pressikonverentsi, kus lausuti, et Venemaa ei saa aga rahus praeguse Kiievi režiimiga koos eksisteerida.

"Ukraina territooriumil kehtiv režiim on osutunud läbinisti mürgiseks. Me ei näe mingeid võimalusi sellega koos eksisteerimiseks. Kõik läheb nii nagu president ütles, maksimaalne denatsifitseerimine ja demilitariseerimine, et vabastada see välismõjudest ja -juhtimisest, mis on ohtlik Vene Föderatsioonile ja Venemaal elavatele inimestele," rääkis Venemaa erisuursaadik Rodion Mirošnik.

Veel kritiseeris Vene diplomaat NATO-t, et viimane Kiievit relvadega varustab ning seeläbi Ukraina režiimi toetab.