Sarnaselt Fudyle on ka Bolti toiduveoäri miinuses

Suurettevõtja Margus Linnamäe osalusega Fudy lõpetab detsembrist toidu kojuvedamise, sest see äri oli suures kahjumis. Ka Bolti toiduvedu on endiselt miinuses.

Kollaseid Fudy kirjaga toidukotte alates detsembri lõpust enam tänavatel kullerite seljas liikumas ei näe, sest mullu toidukulleriäriga alustanud ettevõte otsustas selle ärisuuna suure kahjumlikkuse tõttu lõpetada.

Möödunud aastal teenis Fudy 725 000-eurose käibe juures 3,6 miljonit eurot kahjumit. Edaspidi keskendub ettevõte tehnoloogilisele lahendusele, mis võimaldab restoranides kohapeal tellida ja maksta toidu eest lauas, ilma teenindaja vahenduseta. Fudy juhil ei olnud täna aega ERR-ile kommentaari anda.

Samuti Linnamäe osalusega restoranid kolisid eelmisel aastal vaid Fudy platvormile, kuid nüüd lähevad need tagasi Wolti. "Ma pakun välja, kuskil detsembri keskpaigast, sealtkandist kuskil toimub see üleminek," ütles Apollo Group tegevjuht Mauri Dorbek.

Kuigi Fudy jäi toidukullerite turul kõige väiksemaks tegijaks, väidab Dorbek, et Apollo gruppi kuuluvate restoranikettide käive sellest ei kukkunud.

"Ma arvan, et nad on enam-vähem samal tasemel, sest et inimene harjus ära. Meie brändid on ikkagi päris tuntud. Ja inimene otsib, kus nende brändidega ühendust saada. Apollo grupi toitlustusbrändid on kindlasti sellised, kus on väga palju lojaalset kliendibaasi, kes liigub kaasa, sõltumata millises äpis sa kaasamüügiteenusena oled," rääkis Dorbek.

"Fudy oli tegelikult hea värske õhk kogu sellele kojuveoteenusele. Ta meie vaatest omajagu korrastas turgu," ütles Dorbek.

"Ma ei ole kindel, et mõni suur üldse siia soovib tulla, sest et need turud ei ole suured ja investeeringud ja kõik sellega kaasnev on päris mahukas, et siin hakata turuosa hõivama," sõnas ta.

Wolti Baltikumi juht seevastu usub, et ruumi on jätkuvalt ka uutele tulijatele, sest kasvupotentsiaali on turul veel küll, eriti toidu poest tellimisele.

"Ainult umbes kuus protsenti Eesti klientidest on Wolti kaudu poest toidukaupu tellinud. Seega me näeme, et siin on veel kõvasti potentsiaali. Meie andmed näitavad, et Eestis elavad kõige innukamad e-kaubanduse kliendid. See info on saadud võrdlusest meie klientuuriga 25 riigis," sõnas Wolti Baltikumi juht Mantas Lomsargis.

"Baltikumi kontekstis on Wolt kasumlik ettevõte," sõnas ta.

Kui Wolt väidab, et on viimastel aastatel kasumlik olnud, siis Eesti omanikega Bolt pole veel kasumlikkuseni jõudnud.

"Bolt Foodil läheb täna hästi. Endiselt oleme kasvutrendis nii tellimuste kui ka aktiivsete klientide arvu poolest ja liigume edukalt kasumlikkuse suunas," ütles Bolti toitlustusäri juht Jaagup Jalakas. Täpset kahjumisummat ei osanud ta öelda.

Suuremat konkurentsi aga tervitaksid nemadki.