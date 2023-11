Kolmapäeva õhtul tuleb tihedat lund ja lörtsi

Teisipäeval valitses Lõuna-Euroopas ja Balkanimaades madalrõhkkond ja sadas mitmel pool vihma, mägedes ka lörtsi ja lund. Atlandilt üle Euroopa lääneosa ja Briti saarte sirutus Skandinaaviasse aga võimas kõrgrõhuala. See hoidis ilma neis piirkondades kuiva, kuid külmana. Põhja-Soomes langes temperatuur pea 30 külmakraadi ligidale.

Kolmapäeval taandub aga seesama kõrgrõhkkond Skandinaavia kohalt kagusse, mistõttu ootab meidki ees külm öö. Päeval tuleb Grööni merelt Läänemere poole juba aga aktiivse madalrõhkkonna lohk koos lume ja lörtsisajuga. Neljapäeva öösel liigub sama madalrõhkkonna servas, üle Eesti, tuisune lume ja lörtsisadu (sajuvöönd on kaardil näha roosaga). Päeva peale õhutemperatuur aga tõuseb ning sadu läheb üle pigem vihmaks. Teeolud muutuvad kiiresti talvisest lörtsiseks ning kogu päeva valitseb libeduseoht.

Kolmapäeva öö tuleb laialdaselt selge. Üksikutes kohtades on pilvisem ning sajab lund. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s. Saartel öö hakul idakaare tuul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -5 kuni -12.

Kolmapäeva hommik jätkub Lääne-Eestis võrdlemisi selgelt. Ida-Eestis on pilvisus muutlik. Üksikutes kohtades sajab ka lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, puhanguti kuni 11 m/s ja termomeetrinäit on -7 kuni -10 kraadi.

Pärastlõunast pilvkate lääne poolt alates järk-järgult tiheneb ja õhtul jõuab merelt kohale ka tihe ja tuisune lume- ja lörtsisadu. Lõuna- ja edelatuul tugevneb puhudes mandril 4-10, saartel ja läänerannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur aga maheneb tõustes vahemikku -5 kuni +1 kraadi.

Nädala lõpp jätkub igati talviselt. Neljapäev teeb veel tuisku ja tormi. Reedest tuul juba vaibub, kuid lumesadu jätkub läbi nädalavahetuse. Ja kui tormiga koos saabub hetkeks veidi soojemat õhku ning õhutemperatuur tõuseb isegi kergelt plusspoolele, siis nädalavahetusel langeb see taas miinusesse ning maksimaalselt on väljas öösel kuni -15, päeval kuni -11 kraadi külma.