Oluline 22. novembril kell 6.27:

- Ukraina operatsioon Dnepri idakaldal põhjustab paanikat Vene sõjablogijate seas;

- Venemaa raporteeris nelja Ukraina meredrooni hävitamisest;

- USA kaitseministeerium eitas, et laskemoona saadetised Ukrainale oleks 30 protsendi võrra vähenenud;

- Zaporižžja linna tabas Venemaa rakett;

- Venemaa korraldas öösel järjekordse droonirünnaku;

- Vene pommitamise tagajärjel sai Hersoni oblastis surma mees;

- Valge Maja: Iraan võib anda Venemaale ballistilisi rakette vastutasuks Wagneri õhutõrje eest.

Ukraina operatsioon Dnepri idakaldal põhjustab paanikat Vene sõjablogijate seas

Mõttekoja ISW teatel põhjustab Ukraina kaitsejõudude operatsioon Dnepri okupeeritud idakaldal üha kasvavat paanikat Vene sõjablogijate seas. Vene kaitseministeeriumi ametnikud püüavad avalikkust rahustada.

Nii väitis Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teisipäeval, et Vene väed on suutnud tõrjuda kõik Ukraina rünnakud Dnepri idakaldale Hersoni oblastis ning Ukraina väed kandvat suuri kaotusi.

Samal ajal väidavad Vene sõjablogijad, et Vene väed ei suuda Ukraina üksusi Dnepri idakaldalt tõrjuda ning hoopis Vene väed kannavad suuri kaotusi.

Näiteks väitis teisipäeval üks Vene sõjablogija, et Ukraina väed tapsid terve Vene ründegrupi Krõnkõ küla lähedal. Küla asub kahe kilomeetri kaugusel Dnepri jõest ja 30 kilomeetri kaugusel Hersoni linnast.

Samuti väitis eelmise nädala reedel teine Vene allikas, et Ukraina rünnakus hukkus 76 Vene sõjaväelast, kes püüdsid korraldada "pettemanöövrit" Hersoni oblasti Skadovskõi rajoonis Dnepri idakaldal.

Samuti avaldad teisipäeval üks Vene sõjablogija kirja, mis olevat tulnud Hersoni rindel olevalt sõdurilt. Kirjas väidetakse, et Vene jõududel pole piirkonnas luuredroone ning napib inimesi. Samuti väidab sõdur, et sõjaväeline juhtkond pole pärast ukraina rünnakuid oma käske kuidagi muutnud ning tema üksusel Krõnkõ küla lähistel pole piisavat suurtükituge.

Siiski märkis ISW, et selle analüütikud pole veel näinud tõendeid, mis kinnitaksid Vene sõjablogijate väiteid aina halvenevast Vene vägede seisust Hersoni oblastis.

Venemaa raporteeris nelja Ukraina meredrooni hävitamisest

Vene kaitseministeeriumi ametnikud väitsid sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram, et Mustal merel hävitati neli Ukraina meredrooni. Ametnike väitel liikusid droonid Krimmi suunas.

Vene ametnike väiteid pole võimalik kinnitada.

USA kaitseministeerium eitas, et laskemoona saadetised Ukrainale oleks 30 protsendi võrra vähenenud

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Sabrina Singh kommenteeris ABCNewsi artiklis esitatud väidet, et NATO standarditele vastava laskemoona tarned Ukrainale oleks 30 protsendi võrra vähenenud. Pressiesindaja sõnul ei vasta see väide tõele.

"Ma ei väidaks seda. Me suutsime varustada Ukrainat sellega, mida ta vajas vastupealetungi ajal, ning me jätkame Ukraina varustamist talve jooksul," ütles Singh.

Pressiesindaja lisas, et kaitseministeerium vajab Ukraina abipaketi vastuvõtmist Kongressi poolt, sest see on ainus viis Ukraina abistamise jätkamiseks.

Zaporižžja linna tabas Venemaa rakett

Venemaa okupatsioonivägi ründas teisipäeva õhtul Ukrainas Zaporižžjat raketiga, vahendas portaal Unian oblasti sõjaväelise administratsiooni teadet.

Rünnak leidis aset kell 20.43, kui üks rakett kukkus alla Zaporižžja linna linnaosas. Seni välja selgitamata tüüpi rakett maandus avamaale, kirjutas Telegramis oblasti sõjakuberner Juri Malaško.

Teateid kannatanutest ei ole, ehkki plahvatuse lööklaine kahjustas piirkonnas eramaju.

Venemaa korraldas öösel järjekordse droonirünnaku

Öösel vastu kolmapäeva korraldas Venemaa droonirünnaku Ukraina vastu.

Droonid liikusid Lõuna- ja Kesk-Ukraina oblastite õhuruumi kaudu Lääne-Ukraina suunas.

Hmelnõtskõi oblastis töötas õhutõrje ning alla tulistatud Vene droon kukkus eramajade piirkonda. Teateid kanntanutest pole.

Vene pommitamise tagajärjel sai Hersoni oblastis surma mees

Vene õhuvägi pommitas Berõslavi linna Hersoni oblastis Dnepri läänekaldal. Kokku kasutasid vene väed linna pommitamiseks 12 õhupommi ning Berõslavi rajooni pommitamiseks tervikuna 28 õhupommi.

Eramajade piirkonda kukkunud pomm tappis 65-aastase mehe, kelle keha leiti pommitatud maja rusude alt.

Valge Maja: Iraan võib anda Venemaale ballistilisi rakette vastutasuks Wagneri õhutõrje eest

Valge Maja teatas teisipäeval, et Vene erasõjafirma Wagner valmistub tugevdama Iraani toetatud Liibanoni šiialiikumise Hizbollah või Teherani režiimi õhutõrjevõimekust osana "enneolematust kaitsekoostööst" kahe USA vaenlase vahel.

Ta lisas, et Iraan kavatseb varustada Venemaad ballistiliste rakettidega koheselt kasutamaks neid Ukrainas, saades vastutasuks Wagneri õhutuge.

"Meile kättesaadav informatsioon osutab, et Wagner valmistub Vene valitsuse suunistel pakkuma õhutõrjevõimekusi kas Hizbollah'le või Iraanile," ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ajakirjanikele.

Päevaleht The Wall Street Journal kirjutas varem sel kuul viitega nimetuks jäetud USA ametnikele, et Wagner valmistab ette üleandmiseks Pantsir-S1 ehk Vene õhutõrjereaktiivsuurtükki ja raketisüsteemi, mis NATO-s on tuntud SA-22 nime all.

"Oleme kindlasti valmis kasutama oma terroritõrje sanktsioonide võime Vene isikute või ühenduste vastu, mis võiksid teha selliseid destabiliseerivaid üleandmisi," ütles Kirby.

Washington on hoiatanud juba mõnda aega üha süvenevate sõjaliste suhete eest Moskva ja Teherani vahel. Tegu on punguva suhtega, mis Kirby sõnul on ilmselgelt kahjustav Ukrainale, kuid samas kahjustava loomuga Iraani naabritele ja ausalt öeldes kahjustav ka kogu rahvusvahelisele kogukonnale.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu külastas septembris Iraani ning pärast külaskäiku kirjeldas seda kui tähtsat sammu kahe liitlase vahelises sõjalises koostöös.

Mõlemad riigid on kantud rahvusvaheliste kaubandussanktsioonide nimekirja ning samas tihendanud sidemeid terves reas sektorites.