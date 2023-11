Oluline 22. novembril kell 11.53:

- Ukraina sõjaväe ametnik: Vene väed suurendasid järsult pommitamisi Lõuna-Ukrainas;

- Ukraina kaitsevägi: Öö jooksul hävitati kõik 14 Vene drooni;

- Ukraina operatsioon Dnepri idakaldal põhjustab paanikat Vene sõjablogijate seas;

- Venemaa raporteeris nelja Ukraina meredrooni hävitamisest;

- USA kaitseministeerium eitas, et laskemoona saadetised Ukrainale oleks 30 protsendi võrra vähenenud;

- Zaporižžja linna tabas Venemaa rakett;

- Venemaa korraldas öösel järjekordse droonirünnaku;

- Vene pommitamise tagajärjel sai Hersoni oblastis surma mees;

- Valge Maja: Iraan võib anda Venemaale ballistilisi rakette vastutasuks Wagneri õhutõrje eest;

- Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 850 sõdurit.

Ukraina väed jätkavad positsioonide hoidmist Dnepri vasakkaldal

"Kaitsejõud jätkavad positsioonide hoidmist Dnepri vasakkaldal, patareide vastast võitlust ning pommitavad vaenlase positsioone ja tagalat," teatas Ukraina lõunaringkonna väejuhatus.

Ukraina Tauria väerühma ülem Oleksandr Tarnavskõi ütles, et Vene vägi on järsult suurendanud rünnakute ja õhulöökide arvu, samal ajal suurenesid ka vaenlase elavjõu ja soomukite kaotused

"Tauria väerühma tegutsemisalal kaotas vaenlane 491 meest, alistus seitse. Hävitati 21 sõjatehnikaühikut, sh kolm tanki, kolm soomukit, üks tankitõrjeraketiseade, kuus drooni, neli sõidukit ja neli eritehnikaühikut, sealhulgas iseliikuv reaktiiv-demineerimisseade UR-77 Meteorit. Veel 11 tehnikaühikut sai kahjustada. Hävitati ka kolm laskemoonaladu," kirjutas Tarnavskõi kolmapäeval Telegramis.

Samal ajal sooritas vaenlane tema sõnul Tauria suunal ühe raketirünnaku ja andis 29 õhulööki, korraldas 38 lahingkokkupõrget ja 911 suurtükirünnakut.

Tarnavskõi sõnul jätkub ründeoperatsioon Melitopoli suunal, Ukraina kaitsjad hoiavad kaitset Avdijivka suunal.

Ukraina kaitsevägi: Öö jooksul hävitati kõik 14 Vene drooni

Ukraina kaitseväe peastaabi teatel ründas Venemaa riiki öösel 14 Shahed-136 drooni ja ühe raketiga H-22.

Kõik 14 drooni tulistati alla Dnipropetrovski, Zaporižžja, Kiievi, Zõtomõri, Vinnõtsja ja Hmelnõtskõi oblastite piires.

Rakett H-22 kukkus alla Zaporižžja oblastis ning keegi viga ei saanud.

Eeldatav droonide ja raketi laskekoht asus Ukrainast kagus Venemaal.

Ukraina operatsioon Dnepri idakaldal põhjustab paanikat Vene sõjablogijate seas

Mõttekoja ISW teatel põhjustab Ukraina kaitsejõudude operatsioon Dnepri okupeeritud idakaldal üha kasvavat paanikat Vene sõjablogijate seas. Vene kaitseministeeriumi ametnikud püüavad avalikkust rahustada.

Nii väitis Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teisipäeval, et Vene väed on suutnud tõrjuda kõik Ukraina rünnakud Dnepri idakaldale Hersoni oblastis ning Ukraina väed kandvat suuri kaotusi.

Samal ajal väidavad Vene sõjablogijad, et Vene väed ei suuda Ukraina üksusi Dnepri idakaldalt tõrjuda ning hoopis Vene väed kannavad suuri kaotusi.

Näiteks väitis teisipäeval üks Vene sõjablogija, et Ukraina väed tapsid terve Vene ründegrupi Krõnkõ küla lähedal. Küla asub kahe kilomeetri kaugusel Dnepri jõest ja 30 kilomeetri kaugusel Hersoni linnast.

Samuti väitis eelmise nädala reedel teine Vene allikas, et Ukraina rünnakus hukkus 76 Vene sõjaväelast, kes püüdsid korraldada "pettemanöövrit" Hersoni oblasti Skadovskõi rajoonis Dnepri idakaldal.

Samuti avaldad teisipäeval üks Vene sõjablogija kirja, mis olevat tulnud Hersoni rindel olevalt sõdurilt. Kirjas väidetakse, et Vene jõududel pole piirkonnas luuredroone ning napib inimesi. Samuti väidab sõdur, et sõjaväeline juhtkond pole pärast ukraina rünnakuid oma käske kuidagi muutnud ning tema üksusel Krõnkõ küla lähistel pole piisavat suurtükituge.

Siiski märkis ISW, et selle analüütikud pole veel näinud tõendeid, mis kinnitaksid Vene sõjablogijate väiteid aina halvenevast Vene vägede seisust Hersoni oblastis.

Venemaa raporteeris nelja Ukraina meredrooni hävitamisest

Vene kaitseministeeriumi ametnikud väitsid sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram, et Mustal merel hävitati neli Ukraina meredrooni. Ametnike väitel liikusid droonid Krimmi suunas.

Vene ametnike väiteid pole võimalik kinnitada.

USA kaitseministeerium eitas, et laskemoona saadetised Ukrainale oleks 30 protsendi võrra vähenenud

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Sabrina Singh kommenteeris ABCNewsi artiklis esitatud väidet, et NATO standarditele vastava laskemoona tarned Ukrainale oleks 30 protsendi võrra vähenenud. Pressiesindaja sõnul ei vasta see väide tõele.

"Ma ei väidaks seda. Me suutsime varustada Ukrainat sellega, mida ta vajas vastupealetungi ajal, ning me jätkame Ukraina varustamist talve jooksul," ütles Singh.

Pressiesindaja lisas, et kaitseministeerium vajab Ukraina abipaketi vastuvõtmist Kongressi poolt, sest see on ainus viis Ukraina abistamise jätkamiseks.

Zaporižžja linna tabas Venemaa rakett

Venemaa okupatsioonivägi ründas teisipäeva õhtul Ukrainas Zaporižžjat raketiga, vahendas portaal Unian oblasti sõjaväelise administratsiooni teadet.

Rünnak leidis aset kell 20.43, kui üks rakett kukkus alla Zaporižžja linna linnaosas. Seni välja selgitamata tüüpi rakett maandus avamaale, kirjutas Telegramis oblasti sõjakuberner Juri Malaško.

Teateid kannatanutest ei ole, ehkki plahvatuse lööklaine kahjustas piirkonnas eramaju.

Venemaa korraldas öösel järjekordse droonirünnaku

Öösel vastu kolmapäeva korraldas Venemaa droonirünnaku Ukraina vastu.

Droonid liikusid Lõuna- ja Kesk-Ukraina oblastite õhuruumi kaudu Lääne-Ukraina suunas.

Hmelnõtskõi oblastis töötas õhutõrje ning alla tulistatud Vene droon kukkus eramajade piirkonda. Teateid kanntanutest pole.

Vene pommitamise tagajärjel sai Hersoni oblastis surma mees

Vene õhuvägi pommitas Berõslavi linna Hersoni oblastis Dnepri läänekaldal. Kokku kasutasid vene väed linna pommitamiseks 12 lennukipommi ning Berõslavi rajooni pommitamiseks tervikuna 28 lennukipommi.

Eramajade piirkonda kukkunud pomm tappis 65-aastase mehe, kelle surnukeha leiti pommitatud maja rusude alt.

Valge Maja: Iraan võib anda Venemaale ballistilisi rakette vastutasuks Wagneri õhutõrje eest

Valge Maja teatas teisipäeval, et Vene erasõjafirma Wagner valmistub tugevdama Iraani toetatud Liibanoni šiialiikumise Hizbollah või Teherani režiimi õhutõrjevõimekust osana "enneolematust kaitsekoostööst" kahe USA vaenlase vahel.

Ta lisas, et Iraan kavatseb varustada Venemaad ballistiliste rakettidega koheselt kasutamaks neid Ukrainas, saades vastutasuks Wagneri õhutuge.

"Meile kättesaadav informatsioon osutab, et Wagner valmistub Vene valitsuse suunistel pakkuma õhutõrjevõimekusi kas Hizbollah'le või Iraanile," ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ajakirjanikele.

Päevaleht The Wall Street Journal kirjutas varem sel kuul viitega nimetuks jäetud USA ametnikele, et Wagner valmistab ette üleandmiseks Pantsir-S1 ehk Vene õhutõrjereaktiivsuurtükki ja raketisüsteemi, mis NATO-s on tuntud SA-22 nime all.

"Oleme kindlasti valmis kasutama oma terroritõrje sanktsioonide võime Vene isikute või ühenduste vastu, mis võiksid teha selliseid destabiliseerivaid üleandmisi," ütles Kirby.

Washington on hoiatanud juba mõnda aega üha süvenevate sõjaliste suhete eest Moskva ja Teherani vahel. Tegu on punguva suhtega, mis Kirby sõnul on ilmselgelt kahjustav Ukrainale, kuid samas kahjustava loomuga Iraani naabritele ja ausalt öeldes kahjustav ka kogu rahvusvahelisele kogukonnale.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu külastas septembris Iraani ning pärast külaskäiku kirjeldas seda kui tähtsat sammu kahe liitlase vahelises sõjalises koostöös.

Mõlemad riigid on kantud rahvusvaheliste kaubandussanktsioonide nimekirja ning samas tihendanud sidemeid terves reas sektorites.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 850 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 320 670 (võrdlus eelmise päevaga +850);

- tankid 5446 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 10 188 (+14);

- suurtükisüsteemid 7769 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 899 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 589 (+1);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5784 (+13);

- tiibraketid 1564 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 159 (+25);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1105 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.