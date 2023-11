Eesti on seitsme korras eelarvega riigi hulgas Euroopa Liidus

"Komisjon on arvamusel, et Küprose, Eesti, Kreeka, Hispaania, Iirimaa, Sloveenia ja Leedu eelarvekavade eelnõud on nõukogu soovitustega kooskõlas," seisab komisjoni pressiteates.

Sama hinnangu kohaselt ei pruugi Belgia, Soome, Prantsusmaa ja Horvaatia eelarvekavade eelnõud ning Austria, Saksamaa, Itaalia, Luksemburgi, Läti, Malta, Hollandi, Portugali ja Slovakkia eelarvekavade eelnõud ei ole kindlasti nõukogu soovitustega kooskõlas.

Nõukogu soovitustega kooskõla tähendab esmajärjekorras, et riigi eelarve defitsiit peab jääma allapoole kolme protsenti selle sisemajanduse koguproduktist.

Komisjon andis oma hinnangu 2024. aasta majanduspoliitika koordineerimistsükli (nn Euroopa poolaasta) raames, milles EL-i üldiste majanduslike prioriteetide seadmise kõrval esitatakse ka liikmesriikidele järgmiseks aastaks poliitikasuunised. Hinnang tugineb sügisesele majandusprognoosile.

Kui riigid, mille eelarve ei vasta nõuetele, ei astu samme olukorra parandamiseks, võib Euroopa Komisjon alustada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, mis potentsiaalselt võiks tähendada ka riigile rahalise karistuse määramist.

Kommentaatorid juhtisid tähelepanu kurioosumile, kus kümmekond aasta tagasi raskustes olnud Kreeka või Hispaania vastavad nüüd eelarve aspektist kõigile nõuetele, samas neid sel ajal toetama pidanud kasinuspoliitika riigid nagu Saksamaa ja Holland on nüüd aga ise reeglitega pahuksis.

You would laugh quite hard a decade ago if someone told you the European Commission by 2023 would rate Greek and Spanish public finances above those of Germany or the Netherlands. (Per @business) pic.twitter.com/dEJ2TPww53