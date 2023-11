Riik nihutas kevadist koolivaheaega nädala võrra varasemaks

"Et vähendada põhikooli lõpetajate stressi ja muuta gümnaasiumisse sisse astumine sujuvamaks, oleme otsustanud tuua kevadise vaheaja nädala võrra varasemaks. 2024/2025. õppeaasta kevadel toimuvad põhikooli lõpueksamid enne gümnaasiumite sisseastumistoiminguid, taoline järjekord teeb süsteemi õpilaste jaoks loogilisemaks ja vähendab samades ainetes korduvate eksamite tegemist," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Ministeerium soovitab koolidel järgida ministri kehtestatud vaheaegu. See võimaldab paremini korraldada õpilastele ja õpetajatele suunatud üleriigilisi üritusi, samuti on oluline lapsevanematele perega puhkuse planeerimiseks.

Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri määruses toodust erinevad koolivaheajad. Arvestama peab, et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab kaheksa järjestikust nädalat. Erakoolid peavad järgima, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees.

2024/2025. õppeaasta koolivaheajad:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2024 kuni 27 oktoober 2024

2) II vaheaeg 23. detsember 2024 kuni 5. jaanuar 2025

3) III vaheaeg 24. veebruar 2025 kuni 2. märts 2025

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 14. aprill 2025 kuni 20. aprill 2025

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2025 kuni 31. august 2025



2025/2026. õppeaasta koolivaheajad:

1) I vaheaeg 20. oktoober 2025 kuni 26. oktoober 2025

2) II vaheaeg 22. detsember 2025 kuni 11. jaanuar 2026

3) III vaheaeg 23. veebruar 2026 kuni 1. märts 2026

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 13. aprill 2026 kuni 19. aprill 2026

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 17. juuni 2026 kuni 31. august 2026



2026/2027. õppeaasta koolivaheajad:

1) I vaheaeg 26. oktoober 2026 kuni 1. november 2026

2) II vaheaeg 23. detsember 2026 kuni 10. jaanuar 2027

3) III vaheaeg 22. veebruar 2027 kuni 28. veebruar 2027

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 12. aprill 2027 kuni 18. aprill 2027

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2027 kuni 31. august 2027