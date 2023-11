ECB: Euroopa pankade seis halveneb

Euroopa Keskpank (ECB) märkis kolmapäeval avaldatud finantsstabiilsuse aruandes, et pangandussektori seis on halvenemas ning on kasvab laenude osakaal, mille tagasimaksed jäetakse tegemata.

Keskpanga ametnikud kutsusid panku üles suurendama eraldisi maksmata jäetud laenudest tulenevate kaotuste katmiseks. Samuti ennustas keskpank, et pankade kasumid hakkavad langema vähenevate uute laenukoguste ja kasvavate pankade rahastamiskulude tõttu, vahendas Financial Times.

Siiski on keskpanga sõnul pangandussüsteem tervikuna võimeline hakkama saada tingimuste halvenemisega tänu heale likviidsusele ja selle aasta kasumitele, mis on kasvanud aastakümne kõrgeimateks.

Euroopa pangad on seni püsinud võrdlemisi heas seisus, kuigi mitmed USA ja Šveitsi pangad nagu Silicon Valley Bank ja Credit Suisse vajasid päästepakette ja restruktureerimist pärast maksejõuetusse sattumist.

ECB asepresident Luis de Guindos ütles, et kuigi riskid finantsstabiilsusele on vähem teravad, on need ikka kõrged. Eraldi tõi Guindos Lähis-Ida konflikti mõju energiaturgudele, mis võib õõnestada turuosalejate usaldust, kasvatada inflatsiooni ja aeglustada majanduskasvu.

Keskpank loetles kolm peamist probleemi, millega seisab silmitsi Euroopa pangandussektor. Nendeks on kõrgemate hoiuste intresside tõttu kasvanud pankade finantseerimiskulud, märkimisväärne uute laenude langus ning viivislaenude osakaalu tõus nõrgenenud majanduse tõttu. Viivislaenud on laenud, mille tagasimaksmine viibib, ning potentsiaalselt võib võlgnik neid üldse maksmata jätta.

Aruandes märgitakse, et viivislaenude ja tagasi maksmata jäetud laenude osakaal tõuseb nii äri- kui eraklientidele antud laenude seas. Veel 2022. aastal olid vastavad näitajad ajalooliselt madalad.

Samuti hoiatas ECB, et suurimad probleemid võivad tabada neid riike, kus on kõrgem ujuvate laenude osakaal. Selliseks riigiks on ka Eesti.

"Riigid, kus peamiselt kasutatakse ujuva intressimääraga laene, võivad näha suuremat laenude kvaliteeti langust, kui tööturg oluliselt halveneb, tõstes nõnda survet majapidamistele, mis seisavad juba silmitsi kasvanud eluasemelaenude kuludega ning kõrgema elukallidusega," seisis aruandes.