Õpetajad on streigiootel ja koalitsioonis ei paista üksmeelt, kuidas palgatüli lahendada. Millised on jõuvahekorrad koalitsioonis ja kui palju on vastasseisus poliitilist teatrit? ETV "Esimeses stuudios" on täna sotsiaaldemokraatide juht, siseminister Lauri Läänemets, kellega tuleb juttu ka Vene piiril toimuvast.