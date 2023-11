Inimõiguslased: Hiina sulgeb mošeesid ka väljaspool Xinjiangi

Hiina võimude mošeede sulgemise kampaania on laienenud ka väljapoole Xinjiangi Uiguuri autonoomset piirkonda, kus moslemeid on aastaid taga kiusatud, ütleb inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch kolmapäeval avaldatud raportis.

Human Rights Watchi andmetel on Hiina võimud usuvabadust piirates lammutanud, sulgenud ja ümber ehitanud mošeesid mujalgi kui Xinjiangis.

Võimud on "konsolideerimiskampaania" osana mošeesid sulgenud Hiina põhjaosas Ningxia piirkonnas ja Gansu provintsis, kus elavad islamiusku hueid, seisab raportis, mille aluseks on avalikud dokumendid, satelliidipildid ja tunnistajate ütlused.

Kohalikud võimud on hakanud mošeedelt detaile kõrvaldama, et muuta need hiinapärasemaks. Seegi on osa kompartei kampaaniast, millega püütakse tugevdada kontrolli usu üle ja kõrvaldada võimu ohustavaid ilminguid.

Xi Jinpingi 2016. aasta üleskutset religioone "hiinastama" viidi esialgu ellu peamiselt riigi lääneosas Xinjiangis, kus elab üle 11 miljoni uiguuri ja muu islamiusku vähemusrahva.

ÜRO leidis eelmisel aastal, et uiguuride tagakiusamine Hiinas võib olla inimsusevastane kuritegu

Inimõiguslaste hinnangul on Xinjiangis vähemalt miljon uiguuri koonduslaagritesse saadetud, kus neid süstemaatiliselt piinatakse ja orjatööjõuna kasutatakse. Samuti on uiguure ja ka teisi vähemusrahvusi vägisi steriliseeritud ning seda ulatuses, mis USA ja mitme teise lääneriigi hinnangul vastab juba genotsiidi tunnustele.