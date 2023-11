Lepitaja: hakkan koostama riigile ja õpetajatele teist lepitusettepanekut

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul pole töötasu alammäära erinev tõstmine uuel aastal võimalik. Kallas selgitas, et lepitaja ettepanek eeldaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmist, mida ei ole võimalik sel aastal enam teha. "Samuti tähendaks õpetajatele erineva alammäära kehtestamine lisavajadust 12 miljonit eurot, mida aga riigieelarve suur puudjääk järgmisel aastal ei võimalda," tõdes minister. Seega kokkulepet endiselt ei ole, riiklik lepitaja Meelis Virkebau ütles Indrek kiislerile, et mingid kompromissivõimalused on olemas, seda on näha ka haridusministri selgitustest.