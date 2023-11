Scholz: kokkulepe EL-i eelarvereeglite osas on lähedal

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles pärast kolmapäeval peetud Saksamaa ja Itaalia valitsuste ühisistungit, et kokkulepe Euroopa Liidu eelarvereeglite osas on lähedal. Samas oli Itaalia peaminister Giorgia Meloni vähem optimistlik.

EL-i riigid jätkavad arutelusid uute eelarvereeglite üle. Seni kehtinud eelarvereeglite kehtimise peatati 2020. aastal koroonapandeemia tõttu, kuid reegleid hakatakse uuesti jõustama alates järgmise aasta algusest.

Kuna paljudele liikmesriikidele oleks vanade reeglite juurde naasmine keeruline, soovivad nad lõdvemates reeglites kokku leppimist. Üks selline riik on Itaalia.

Itaalia valitsus eesotsas peaministri Giorgia Meloniga tuli kolmapäeval Berliini, et osaleda ühisistungil oma Saksa kolleegidega. Kuigi peamiseks istungil arutatud teemaks oli kahe riigi koostöö arendamine, puudutati põgusalt ka EL-i eelarvereegleid.

Kuigi Saksa valitsusel on viimasel ajal samuti probleemid riigieelarve ja kulutustega, nõuab siiski Saksamaa võrdlemisi rangemaid eelarvereegleid. Seni avaldatud detailid arutelude kohta vihjavad, et lõplik kokkulepe oleks lähedasem Saksa kui Itaalia seisukohtadele.

"Ma eeldan, et me jõuame varsti kokkuleppele," ütles ajakirjanikele Scholz pärast valitsuste ühisintungit. Ta lisas, et kompromiss peab sihtima eelarvestabiilsust, kuid ühtegi riiki ei sunnita vastu võtma kasinusprogrammi.

Meloni oli vaoshoitum läbirääkimiste kiire lõpetamise suhtes, öeldes, et need pole kerged. Samas lisas ta, et iga päev tehakse läbirääkimistel progressi.

Saksamaa ja Itaalia valitsuste esimesel ühisistungil alates 2016. aastast arutati muude teemade seas koostööd tehnoloogia, konkurentsi ja sotsiaalse sidususe valdkondades, aga ka kliimamuutuste, Euroopa ja kultuurikoostöö teemasi. Ühtlasi leppisid riigid kokku läbi Alpide kulgeva vesinikujuhtme ehituses.