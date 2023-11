Läti põllumehed on vastu köögiviljade käibemaksumäära tõusule

Kolmapäeval toimus Läti põllumeeste organisatsioonide esindajate kohtumine peaminister Evika Silina ja rahandusminister Arvils Ašeradensiga. Kohtumisel arutati valitsuse kompromissettepanekut tõsta käibemaksumäära põllumeeste toodangule 12 protsendini, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Tegemist on kompromissettepanekuga, sest 2018. aastast kehtinud ja koroonakriisi ajal pikendatud käibemaksu soodusmäära pilootprojekt osale põllumajandustoodangule peab lõppema järgmise aasta alguses. See tähendab, et kui mingeid seadusemuudatusi ei tehta, tõuseb käibemaksumäär puu- ja köögiviljadele ning marjadele viielt 21 protsendile.

Valitsus pakkus kompromissina käibemaksumäära väiksemat tõusu ainult 12 protsendini, kuid põllumehed on ka selle vastu ning nõuavad senise soodusmäära säilitamist.

"Ma ei eita, et me arutasime mitu kompromisslahendust, mida saaks pakkuda koalitsioonipartneritele, kuid kui meie arutasime neid, saime aru, et ei saa olla mingit kompromissi olukorras, kui kogu sektor on ohus – Lätis köögiviljade, puuviljade ja marjade kasvatamine on ohus," ütles põllumeeste esindaja Martinš Trons.

Tronsi sõnul peaksid Läti ettevõtjad konkureerima maksumäära tõusu järel teistest riikidest põllumajandusettevõtjatega, kelle toodang olevat kehvema kvaliteediga ning olevat tarbimiseks vähem ohutu. Trons kordas nõudmist, et viieprotsendiline maksumäär säiliks.

Maksumäära tõstmine 12 protsendini on mitu kuud tagasi ametisse astunud valitsuse oktoobris sündinud kokkulepe. Kui Läti põllumajandusministeerium peab soodusmäära kohaldamist põllumajandustoodangule edukaks algatuseks, siis rahandusministeerium soovib soodusmäära kaotada saamata jääva maksutulu tõttu.