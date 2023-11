Valitsus kahandas järgmise aasta sisserände piirarvu

Kuna Eesti alaliste elanike hulk on kahanenud, on sellega seletatav ka varasemast väiksem piirarv - tänavu oli see 1307 ning mullu 1311, ütles siseminister Lauri Läänemets.

Valitsuse neljapäevase otsuse kohaselt on järgmise aasta sisserände piirarv 1303. Muutunud majanduskeskkonna huve arvestades on kavas järgmise aasta sisserände piirarvust suurem osa jätta vabalt jagatavaks.

Läänemets sõnas, et võrreldes eelmise aastaga on kavas suurem hulk sisserände piirarvust jätta vabalt jagamiseks.

"Arvestame seeläbi muutuvas majanduskeskkonnas tekkinud erinevate huvigruppide ootusi," ütles siseminister. "Tänavu oli vabalt jaotatav osa piirarvust 313, järgmisel aastal on see arv 1014. Oleme ses osas alati paindlikud olnud ja tänavu sihistame majandusolukorra tõttu varasemast vähem," täpsustas ta.

Kuivõrd Eestis on tööjõunõudlus viimastel aastatel kasvanud ning tööjõu vajadustest tulenevalt on täitunud ka sisserände piirarv, on põhjendatud ka sel aastal kehtestada sisserände piirarv maksimummääras, mis on 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. Kuna Eesti alaliste elanike hulk on kahanenud, on sellega seletatav ka varasemast väiksem piirarv - tänavu oli see 1307 ning mullu 1311.

Läänemetsa sõnul saab piirarvuga tagada, et Eestisse saavad tulla spetsialistid, kes on siia oodatud ja kelle panus on meie ühiskonnale oluline. "Nii on võimalik anda tähtajalisi elamislube töötamiseks Eestile olulistes valdkondades, kus on tööjõuvajadus, aga kus kohalik tööjõud ei kata tööjõuturu vajadusi. Sellega tagame, et piirarvu jaotamise alusel siia elama asuvad välismaalased ei konkureeriks töökohtadele, mille muidu võiks täita ka juba siin elavad inimesed," rõhutas Läänemets.

Sisserände piirarv reguleerib peamiselt töö- ja ettevõtlusrännet kolmandatest riikidest Eestisse. Sisserände piirarvu alt on välja arvatud nii info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal töötajad kui iduettevõttes töötavad ja iduettevõtlusega tegelevad välismaalased. Samuti ei kuulu piirarvu alla pere- ja õpiränne, õppejõuna tööle asumine, suurinvestorina tegutsemine ning töötamine tippspetsialistina.