S&P uuring: euroala majandusel läks novembris oodatust paremini

Nii tõusis tööstuse ja teenuste sektorite ostujuhtide koondindeks 47,1 punktini, mis on kõrgem kui ennustatud 46,9-punktiline näitaja. Kui näitaja on 50 punktist kõrgem, siis kasvab aktiivsus mõõdetavas sektori, kui see on madalam, siis aktiivsus on langustrendis.

Kuigi näitaja jääb alla 50 punkti, siiski saab pidada indeksi tõusu positiivseks uudiseks, sest see viitab senisest väiksemale aktiivsuse langusele.

Märgatav on ka, et teenuste sektori ostujuhtide indeks on jätkuvalt tööstuse ostujuhtide indeksist kõrgem, mis tähendab, et olukord teenuste sektoris on võrdlemisi parem. Samas tõusis novembris võrreldes oktoobriga tööstuse indeks rohkem kui teenuste indeks.

S&P ostujuhtide indeks on investorite ja majandusanalüütikute seas tähelepanelikult jälgitud, kirjutab Financial Timnes.