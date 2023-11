Arengumaad surusid läbi globaalsete maksuarutelude pidamise ÜRO kaudu

Kokku hääletas Aafrika riikide algatatud resolutsiooni poolt 125 riiki, millest enamik on kas madala või keskmise sissetulekuga riigid inimese kohta. Resolutsiooni pooldanute seas olid Nigeeria, Ghana, Hiina, India, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika.

Samas hääletas 48 riiki ettepaneku vastu. Nende seas olid Euroopa Liidu liikmesriigid, USA, Ühendkuningriik, Jaapan ja Korea.

Kuigi enamik OECD liikmeid hääletas ettepaneku vastu, siis Norra, Island, Mehhiko ja Türgi jäid erapooletuks ning Tšiili ja Kolumbia toetasid resolutsiooni.

Resolutsiooni eesmärk on luua uus ÜRO egiidi all tegutsev foorum, mis tegeleks globaalse maksualase koostööga. Kuigi tegeleb praegu nende küsimustega juba arenenud riikide ühendus OECD, siis arenguriikide sõnul ei arvesta see organisatsiooni nende huve.

"Aastakümneid kestnud globaalse lõuna võitlus, et osaleda kõiki kaasavas agendat ja norme püstitavas protsessis ÜRO kaudu, on kandnud nüüd vilja," seisis Aafrika Liidu resolutsiooni vastuvõtmisele järgnenud avalduses.

Liidu arvates tuleks uut foorumit kasutada Aafrika arengu toetamiseks.

Samas ütles EL-i anonüümseks jäänud ametnik Financial Timesile, et kuigi EL toetab mitmepoolset, tõhusat ja kaasavat koostööd maksuküsimustes, ei usu EL, et pakutav foorum oleks piisavalt paindlik konsensuse saavutamiseks.

"[See algatus] põhjustab kehtivate või arutluse all olevate rahvusvaheliste standardite dubleerimist," ütles ametnik. Ta lisas, et see võib päädida juba käivate läbirääkimiste või kehtivate kokkulepete avamist, kuigi need kokkulepped toimivad juba hästi kõikide osaliste jaoks.

OECD juht Mathias Cormann kirjutas sotsiaalmeedias X (varem Twitter), et OECD on uhke oma seniste saavutuste üle konsensusel põhinevate lahenduste loomisel, mis aitavad maksudest kõrvale hiilimist vähendada, stabiliseerida rahvusvahelist maksusüsteemi ja toetada arengumaid.

Üks arenguriikide argumentidest uue rahvusvahelise institutsiooni loomiseks oli asjaolu, et 2021. aastal sõlmitud OECD maksukokkulepe globaalse vähemalt 15-protsendilise rahvusvaheliste ettevõtete tulumaksu kehtestamiseks viibib. Kui Euroopa Liit viib kokkulepet juba ellu, siis USA-s pole veel vajalikke hääletusi Kongressis toimunud.

Cormanni sõnul on OECD eesmärk jätkuvalt kokkulepe ka päriselt ellu viia.

Samas on OECD nõus koostööks ka ÜRO kaudu, et suurendada kaasutust ning luua õiglasem rahvusvaheline maksusüsteem.