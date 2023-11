Mõnes paigas otsakorral olevad gripivaktsiini varud peaksid varsti taastuma

Mõnes paigas on gripivaktsiini varud otsakorral, kuid tervisekassa kinnitusel pole vaktsiinid otsas, vaid piirkonniti ebaühtlaselt jaotunud. Detsembri alguses saabub Eestisse 7000 lisadoosi riskirühmadele mõeldud vaktsiini.

Ehkki Lääne Elu kirjutas, et Lõuna-Eesti apteegid on gripivaktsiinist tühjaks ostetud ja Haapsalu inimesed otsivad üle Eesti kohti, kus kaitsesüst teha, ei ole tervisekassa kommunikatsioonijuhi Dan Lõhmuse kinnitusel asi vaktsiinide lõppemises.

"Vaktsiinid pole otsas, vaid ebaühtlaselt jaotunud," selgitas ta ERR-ile.

Ka Lõuna-Eestis ei ole vaktsiin otsas. Tervisekassa andmetel on lisaks apteekidele ja perearstidele muu hulgas ka Tartu Ülikooli kliinikumil pakkuda digiregistratuuris üle 300 gripivaktsineerimise aja.

Ravimiameti andmetel on selleks viirushooajaks hangitud 113 000 doosi gripivaktsiini riskirühmadele, mille eest tasub tervisekassa.

"Sellest kogusest on enamik teenuseosutajatele laiali jaotatud vastavalt tervishoiuteenuse osutajate tellimustele," ütles tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Ta lisas, et sellel nädalal otsustas tervisekassa, et nüüd võivad arstikeskused kasutada riskirühmadesse kuulujate vaktsineerimiseks ka neid doose, mis olid mõeldud oma raha eest kaitsesüsti soovijatele ning selle eest tasub samuti tervisekassa ehk riskirühma kuulujale ei muutu midagi.

Neile, kes soovivad end omal kulul vaktsineerida, on tellitud 70 000 doosi vaktsiini. Täiendav vaktsiinikogus saabub Eestisse detsembri esimesel nädalal. 7000 saabuvat doosi on mõeldud riskirühmadele.

Parve sõnul tellitakse gripivaktsiini eelmiste aastate koguseid ja vaktsineeritute taset võrreldes. Eelmiseks hooajaks tellitud 131 000 doosist gripivaktsiinist jäi üle 18 500 doosi kasutamata ja seepärast tehti tänavune tellimus konservatiivsemalt, et osa doose kaotsi ei läheks.

Oktoobri ja novembri jooksul on tasuta vaktsineeritud üle 90 000 riskirühma kuuluja ning lisaks on üle 40 000 inimese teinud kaitsesüsti oma raha eest.

"Tänase seisuga on keeruline prognoosida, kas aasta lõpuks oleme riskirühmadele mõeldud kogu gripivaktsiini ära kasutanud või mitte. Kui aga on neid vaktsineerijaid, kellel on riskirühma gripivaktsiini koguseid juurde tarvis, siis nendega suhtleb tervisekassa operatiivselt," ütles ta.

Parve lisas, et paralleelselt tegeldakse riskirühmadele mõeldud vaktsiini juurde tellimisega, mis ennekõike sõltub vaktsiinituru võimekusest. Praegu on kokkulepped selleks kinnitamisel.

Enim vajavadki gripivaktsiini riskirühmad ehk üle 60-aastased inimesed, üld- ja erihoolekande asutuste patsiendid, kuni seitsmeaastased lapsed, lapseootel naised ning alaealised, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk tüsistusteks ja raskeks põdemiseks.



Riskirühma inimeste gripi vastu vaktsineerimise eest tasub tervisekassa, neile, kes riskirühma ei kuulu, maksab gripivaktsiin 15–30 eurot sõltuvalt vaktsineerija hinnakirjast.