Allikas: Türgi pööras USA hävitajate asemel pilgu Eurofighterite poole

Ankara muretseb, et USA ei nõustu Türgile F-16 hävitajaid tarnima ning Türgi kaitseministeeriumi allikas ütles, et Ankara alustas Euroopa riikidega läbirääkimisi Eurofighteri hävitajate ostmiseks.

Allikas ütles, et Türgi tahab osta Eurofighteri kõige kaasaegsemat mudelit. Türgi kaitseminister arutas Eurofighteri hävitajate ostmist ka oma Briti kolleegi Grant Shappsiga.

Türgi tahtis varem osta 40 uut F-16 hävitajat. Joe Bideni administratsioon toetab hävitajate müüki, kuid seda ei pruugi toetada USA kongress. Türgi pole endiselt heaks kiitnud Rootsi liitumist NATO-ga. Kongress muretseb veel, et Türgis rikutakse inimõigusi, vahendas Reuters.

Järgmisel nädalal kohtuvad NATO välisministrid. Türgi teatas hiljuti NATO-le, et riik ei ratifitseeri järgmisel nädalal Rootsi NATO-liikmesust. See teeb hävitajate tehingu veelgi keerulisemaks.

"Türgi õhujõud vajavad uusi hävitajaid. Meie esimene valik on F-16. Kuid arvestades võimalust, et me ei pruugi saada positiivset vastust, siis Eurofighter on sobivaim alternatiiv," ütles allikas.

Mitmefunktsiooniline hävitaja Eurofighter Typhoon on kahemootoriline hävituslennuk, mille ehitasid ühisprojektina Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Suurbritannia. Iga riik võib vetostada selle hävitaja ekspordi kolmandatesse riikidesse. Saksamaa ei toeta praegu hävitajate müüki Türgile. Pole veel selge, kas Berliin lõpuks tehinguga ka nõustub.

Kaitseanalüütik Tayfun Ozberk ütles, et Türgi võib Eurofighterite omandamise jutuga avaldada ka survet Washingtonile. Türgi tahab, et Bideni administratsioon avaldaks kongressile survet, et see kiidaks heaks F-16 hävitajate müügi.