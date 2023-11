WSJ: Taiwan vähendab kompartei kiuste sõltuvust Hiinast

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et aastaid üritas Hiina kommunistlik partei veenda Taiwani elanikke, et nende majanduslik tulevik on seotud Mandri-Hiinaga. Iseseisva saareriigi ja Pekingi vahel kasvavad aga pinged ja Taiwani firmad pöörasid pilgu USA turu poole.

Taiwani ja USA firmad suurendavad koostööd. See vähendab saareriigi sõltuvust Hiinast ning see vihastab Pekingit, vahendas The Wall Street Journal.

Taiwanis tegutsevad suured kiibitootjad. Taiwani elektroonikafirmad teevad müüvad nüüd üha rohkem kaupu USA turule. Ka põllumajandussektoris teevad kaks riiki üha rohkem koostööd.

Taiwani eksport USA-sse oli 2023. aasta esimese 10 kuu jooksul 80 protsenti suurem kui 2018. aasta samal perioodil. Sama perioodi jooksul vähenes eksport Mandri-Hiinasse ühe protsendi võrra.

Taiwani ettevõtted paigutavad Hiinasse üha vähem kapitali ning investeerivad nüüd rohkem Kagu-Aasia riikidesse, Indiasse ja USA-sse. Taiwani elektroonikahiiglane Foxconn laiendab oma kohalolu Indias ja Vietnamis. Hiljuti teatas Hiina riigimeedia, et Peking alustas Foxconni maksuasjade uurimist.

Ekspertide sõnul ei saa Taiwan siiski end Hiina majandusest täielikult lahti siduda. Foxconn ja teised Taiwani elektroonikafirmad sõltuvad Hiina tarnetest. 25 protsenti Taiwani elektroonika seadmetest tuleb Hiinast.

"Eeldan, et suured firmad üritavad Hiina turul edasi püsida, ka siis kui tingimused lähevad halvemaks. Kui räägite nende firmade omanikega, siis nad ütlevad, et nad ei plaanigi seal oma turuosa loovutada," ütles opositsioonipartei Kuomintang tippjuht Alexander Huang.

Geopoliitilise olukorra tõttu peab aga Taiwan siiski oma suhted Hiinaga ümber hindama. USA piirab üha rohkem kõrgtehnoloogia eksporti Hiinasse. Kompartei peab aga iseseisvat saareriiki enda mässuliseks provintsiks ning üritab Taiwani karistamiseks kasutada oma majanduslikku mõjuvõimu. Taipei seetõttu tahab, et Taiwani firmad pööraksid pilgu USA turu poole.

Taiwanil tegutseva toidufirma Yen and Brothers juht Jay Jen ütles, et tema firma sai valitsuselt 75 000 dollarit toetust, et ettevõtte saaks müüa oma tooteid USA turule, vahendas The Wall Street Journal.