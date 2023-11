Vinni vallas avati kodututele loomadele varjupaik

Lääne-Virumaa omavalitsuste liidu initsiatiivil rajatud varjupaiga projekteerimine ja ehitamine läks maksma üle 830 000 euro, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu tegutseb Lääne-Virumaal loomade varjupaik veel Rakvere linna eestvedamisel, uues varjupaigas on osalised kõik kaheksa maakonna omavalitsust.

"Olemasolevaid töötajaid oleme juba teavitanud ja ma usun, et see saab olema lähinädalate küsimus, kui saab ümber kolitud. Eks see võtab natuke aega ja sünnitusvalud on ilmselt tulemas, aga ma usun, et saame hakkama," ütles Lääne-Virumaa omavalitsuste liidu tegevjuht Sven Hõbemägi.