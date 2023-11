Reedel sajab mitmel pool lund või lörtsi, saartel ka vihma

Reede öösel on taevas pilves, kuid saartel on ka üksikuid selgimisi. Hooti sajab lörtsi ja lund, Lääne-Eestis ka vihma. Kohati on udu ja jäidet. Mandril puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul loodetuul 6 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Hommik on jätkuvalt pilvine, Lääne-Eestis selgimistega. Paiguti on ka udu. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma ning teedel on jäiteoht. Tuul on põhjakaarest 2 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning termomeetrinäit jääb vahemikku -3 kuni +3 kraadi.

Päev jätkub samuti võrdlemisi pilviselt, enim selgimisi on saartel. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, saartel ka vihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on jätkuvalt -3 kuni +3, kuid pärastlõunast hakkab langema ja teed muutuvad jäiseks.

Nädalavahetus ja uue nädala algus toovad jätkuvat lumesadu. Esmaspäevast tõuseb ka tuul, mis teeb lisaks tuisku. Termomeetrinäit jääb päevasel ajal vahemikku -1 kuni -7, öösel -2 kuni -11 kraadi. Kõige külmem öö tuleb laupäeval vastu pühapäeva, kus kohati võib temperatuur langeda ka -15 kraadini.