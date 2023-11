Sisseränne Ühendkuningriiki jõudis rekordtasemele

Eelmisel aastal asus Ühendkuningriiki elama 745 000 inimest rohkem kui sealt lahkus. Tegemist on ebameeldiva uudisega valitsevatele konservatiividele, kes lubasid Brexiti järel sisserännet oluliselt piirata.

Briti statistikaamet avaldas neljapäeval uuendatud sisserändenumbrid, millest selgus, et eelmise aasta sisseränne oli algselt hinnatust 139 000 inimese võrra suurem.

Samuti avaldati esialgsed numbrid sisserände kohta perioodil 2022. aasta juulist 2023. aasta juunini. Sel ajal vähenes sisseränne natuke, kuid riiki tuli kokku 672 000 inimest rohkem, kui lahkus.

1,2 miljonist riiki elama asunud inimesest pea üks miljon ei olnud Euroopa Liidu kodanikud, samas kui 508 000 inimest lahkus püsivalt Ühendkuningriigist.

Kui Brexiti toetajad lubasid, et see aitab piirata sisserännet teistest Euroopa Liidu riikidest, siis neil oli õigus. Kokku lahkus riigist Briti statistikaameti viimase vaadeldud perioodi jooksul 87 000 EL-i kodanikku rohkem, kui riiki elama tuli.

Samas kasvas sisseränne kolmandatest riikidest mitmekordselt. Kui 2018. aasta juulist 2019. juunini tuli Ühendkuningriiki väljastpoolt Euroopa Liitu 179 000 inimest rohkem kui lahkus, siis 2022. aasta juulist 2023. aasta juunini kasvas see arv 768 000 inimeseni.

Enamasti tulevad sisserändajad Ühendkuningriiki töötama ja õppima. 39 protsenti väljastpoolt EL-i pärit sisserändajatest tuli õppimise eesmärgil.

Samuti saabub palju sisserändajaid riiki töötamise eesmärgil. Märgatavalt kasvas tervishoiusektoris töötama asunud inimeste sisseränne.

Tegemist on ebameeldivate arvudega valitsevatele konservatiividele, kes lubasid enne 2019. aastal peetud viimaseid parlamendivalimisi vähendada sisserännet. Toona tuli riiki 226 000 inimest rohkem kui lahkus ning nüüdseks on sisserände numbrid vähenemise asemel enam kui kolmekordistunud.

Opositsioonilise Tööerakonna juht Keir Starmer nimetas avaldatud statistikat šokeerivaks ning nimetas väljastatud töölubade kiiret kasvu valitsuse tegemata jäänud tööks brittide endi koolitamisel.

Hiljuti oma töökohalt vallandatud endine siseminister Suella Braverman ütles, et kõrge sisserände näol on tegemist valijate tahte eiramisega. Braverman kuulub konservatiivide paremtiiba ning Briti meedias spekuleeritakse, et ta sooviks saada konservatiivide juhiks peaminister Rishi Sunaki asemel.

Kui valitsus arutab töölubade andmise tingimuste karmistamist ja perepõhise sisserände piiramist, siis ettevõtjad soovivad hoopis reeglite lõdvendamist, et tulla toime tööjõupuudusega.

"Tööjõupuudus Ühendkuningriigis alates pandeemia algusest viis majanduskasvu alla ning suurendas inflatsiooni," ütles analüütik Paul Dales Financial Timesile. Ta lisas, et kasvav sisseränne on ettevõttetele lootustandev uudis.