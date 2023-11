Noarünnaku järel puhkesid Iiri pealinnas Dublinis rahutused

Iiri pealinnas Dublinis puhkesid rahutused pärast seda, kui noarünnakus sai kannatada kolm last. Politsei sõnul algasid rahutused sotsiaalmeedias paremäärmuslaste levitatud väidete tõttu, justkui noarünnaku toimepanija oleks olnud sisserändaja.

Öösel vastu reedet leidsid Dublinis aset Iirimaa jaoks haruldased rahutused, mille käigus panid Iiri lippudega kohale tulnud noorukid mitu autot põlema. Sealhulgas hävis ka politsei sõiduk, vahendab Iiri rahvusringhääling RTE.

Lisaks panid noorukid põlema bussi ja trammi. Sotsiaalmeedias levisid videod sellest, kuidas märatsejad suunasid politseinike pihta ilutulestikurakette. Lisaks rüüstati rahutuste käigus mitu Kesk-Dublini prestiižikatel tänavatel olevat kauplust.

Rahutuste tõttu pidid linnavõimud peatama ühistranspordi töö.

Iiri politsei ametnik Drew Harris mõistis rahutused hukka ja süüdistas nende korraldamises "paremäärmuslikust ideoloogiast juhinduvaid hullumeelseid huligaane". Ametniku sõnul sai mitu politseinikku rahutustes viga.

Osa meeleavaldajaid karjusid sisserändevastaseid loosungeid. Rahutused leidsid aset reaktsioonina neljapäeval linnas toimunud noarünnakule, milles sai kannatada kolm last ja naine.

Politsei pole veel avaldanud ründaja nime, kuid ütles, et seoses rünnakuga on vahistatud 50-aastane mees.

Iiri president Michael D Higgins nimetas noarünnakut kohutavaks ning lisas, et rahutused olid häbiväärsed. Presidendi sõnul peaksid kõik, kes usuvad õigusriiki ja demokraatiasse, rahutused hukka mõistma.

"See on kriminaalide ja kõrilõikajate jõuk," kommenteeris rahutusi justiitsminister Helen McEntee.

Sisseränne Iirimaale on olnud viimastel aastatel märkimisväärne tänu riigi kiirele majanduskasvule. See on põhjustanud aeg-ajalt paremäärmuslikke proteste ja rünnakuid võimuesindajatele ja sisserändajatele. Hiljuti langes USA turist koomasse pärast paremäärmuslaste kamba rünnakut.

Ometi on tegemist seni kõige ulatuslikumate sisserändevastaste rahutustega ning suurima vägivallajuhtumiga Iirimaal viimaste aastate jooksul.

Ametliku statistika järgi jõudis perioodil 2022. aasta maist 2023. aasta aprillini sisseränne Iirimaal 16 aasta kõrgeimale tasemele ning kokku tuli riiki sel ajal 141 600 sisserändajat, vahendab Financial Times.