Välisministeerium loobub suursaadiku ihukaitsest Kiievis

Välisministeerium soovib loobuda Eesti suursaadikule Kiievis pärast sõja algust määratud ihukaitsest, kuna see pole ministeeriumi hinnangul enam vajalik.

"Soovime loobuda Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Ukrainas isikukaitse meetmete rakendamisest alates 1. jaanuarist 2024," kirjutas ministeerium kantsler Jonatan Vseviovi allkirjaga taotluses politsei- ja piirivalveametile (PPA).

Ministeeriumi veendumuse kohaselt on hoolimata sõja jätkumisest 2022. aasta aprillis PPA-le esitatud ametiabi taotluses isikukaitse määramiseks märgitud riskid leevenenud.

Välisministeerium selgitas, et enamasti täidab suursaadik oma ülesandeid Kiievis, mis on sõja algusega võrreldes muutunud oluliselt turvalisemaks. "Õhurünnakute oht Kiievile on küll jätkuvalt suur, kuid nendest tulenevaid riske ei saa isikukaitse meetmetega leevendada," tõdetakse kirjas.

Samas toodi välja, et kui suursaadik täidab tööülesandeid riskipiirkonnas, tagab tema ja temaga koos olevate inimeste kaitse Ukraina. Olulise Eestist saabunud delegatsiooni korral määrab aga PPA sageli neile eraldi isikukaitse meeskonna.

"Kuna sellistel visiitidel osaleb ka suursaadik, siis lisandub neile tema isikukaitse üksus. Kui delegatsioon liigub riskipiirkonda, lisandub ka Ukraina isikukaitseüksus. Kogumis on isikukaitseüksuseid ümber delegatsiooni liiga palju," selgitas ministeerium.

Välisministeerium esitas PPA-le ametiabi taotluse 18. aprillil 2022, millega palus kuni aasta lõpuni isikukaitse meetmete rakendamist Eesti suursaadikule Ukrainas ning Eesti delegatsioonide visiitide turvalisusega seotud ülesannete täitmist. 11. novembril 2022 esitati taotlus siseministeeriumile ametiabi jätkamiseks kuni 31. detsembrini 2023.

Eesti suursaadik Kiievis on alates suvest Annely Kolk, kes vahetas sellel kohal välja Kaimo Kuuse.