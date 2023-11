Tšehhi konservatiivid blokeerivad eurole üleminekut

Tšehhi konservatiivne peaministripartei ODS seisab jätkuvalt vastu üleminekule eurole. Erakonna juhitud rahandusministeerium ütles oma värskes aruandes, et Tšehhi suudab täita järgmisel aastal kõik vajalikud nõuded euroalaga liitumiseks, kui riik ei peaks seda tegema.

Seni avaldamata, kuid Tšehhi väljaande Hospodářské noviny nähtud rahandusministeeriumi aruandes on kirjas, et valitsus ei peaks seadma euroalaga liitumise tähtaega "ega peaks isegi püüdma Euroopa vahetuskursimehhanismiga (ERM II) liituma." ERM II-ga liitumine on eelduseks eurole üleminekuks.

Kõik Tšehhi valitsuse erakonnad peale ODS-i toetavad eurole üleminekut, mistõttu kritiseerisid mitmed ministrid, et rahandusministeeriumi analüüs ja soovitused on omavahel vastuolus, vahendab Euractiv.

"Analüüs näitab, et Tšehhi majandus on valmis eurole üle minna ning selle sammu riskid on madalad," ütles tsentristliku erakonna STAN siseminister Vit Rakušan.

Samuti nõustus kriitikaga Piraadipartei juhist regionaalarengu minister Ivan Bartoš.

Ettevõtted toetavad euroalaga liitumist, sest Tšehhi majandus on suunatud peamiselt ekspordile teistesse EL-i riikidesse ning pidev valuuta vahetamine segab äritegevust ega toimu ettevõtetele soodsa vahetuskursiga.

Tšehhi valitsuses toimub detsembris hääletus ministeeriumi aruande üle.

Euroopa Liidu liikmesriikidest pole euroga liitunud veel Rootsi, Taani, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Bulgaaria. Ainult Taanil on erand, mis võimaldab riigil eurole mitte üle minna. Ülejäänud riigid peavad euroalaga liituma, kui nende majandus vastab sätestatud tingimustele.

Seni on ainult Taani ja Bulgaaria liitunud ERM II-ga, mis on vajalik eeltingimus eurole üleminekuks.