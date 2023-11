IMF-i juht manitses Itaaliat, Prantsusmaad ja Hispaaniat võlga ohjeldama

Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania peaksid rohkem pingutama, et pidurdada võla ja defitsiidi taseme tõusu, ütles Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktor Kristalina Georgieva.

"Neis kolmes riigis on võlg SKT suhtes teinud märkimisväärse hüppe. Nende eelarvevastus COVID-ile oli põhjendatult väga tugev, aga see tõi kaasa võla- ja defitsiiditaseme tõusu. Nii et nüüd tuleks neilt püksirihma pingutada ja teha eelarvekohendusi" ütles Georgieva.

Itaalia probleem on toetusmeetmetest loobumise tulemusena aeglustunud kasv, ütles Georgieva. "Itaalia eelarvet tuleks tugevdada," lisas ta.

Prantsusmaa on Georgieva sõnul paremas positsioonis, sest eelarvekohandused on kasvule kaasa aidanud, kuid 2024. aasta on sellegipoolest kokkuhoiu mõttes pöördepunkt.

IMF-i juht muretseb Euroopa majanduse taastumise pärast.

"Erinevalt USA-st, mis on oma pandeemiaeelse trendi taastanud, on euroala ikka veel kaks protsenti allpool oma pandeemiaeelset trendi ja kasv on väga tagasihoidlik," ütles Georgieva, nimetades põhiteguritena Ukraina sõda ja demograafilisi väljakutseid.

Iisraeli ja Hamasi sõja mõju puudutavale küsimusele vastates ütles Georgieva, et selle globaalne majandusmõju on esialgu minimaalne, kuid see võib konflikti jätkudes või hoogustudes muutuda.