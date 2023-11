Norra peaminister arutas Kallasega taastuvenergia koostöövõimalusi

Norra piiril Venemaaga on olukord rahulik ja erinevalt Soomest ja Eestist midagi tavatut ei toimu, ütles Eestit külastanud Norra peaminister Jonas Gahr Støre. Kui olukord nõuab, on Norra aga peaministri sõnul samuti valmis astuma vajalikke samme korra tagamiseks piiril.

Norra ja Eesti peaministrid arutasid kohtumisel toetust Ukrainale ja koostöövõimalusi energeetikas ning meretuuleparkide rajamisel. Lisaks maismaapiirile on Norral Venemaaga ulatuslik piiriala ookeanil, ka seal on olukord olnud rahulik.

"Meil on vastutus NATO ees olla põhjas kõrvadeks ja silmadeks ning toimuvat jälgida. Praegu ei ole meil millestki tavatust teada anda. Aga me hindame olukorda ja meil on selles suur kogemus. Meil on Norras ütlemine, et tahame näha üleval põhjas madalaid pingeid. Praegu on olukord selline, aga me jälgime seda väga tähelepanelikult," ütles Støre.