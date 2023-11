Alanud suusahooaeg tõi Kagu-Eestisse hulgaliselt turiste

Niipea kui Võrumaa suusakeskustes on võimalik tegeleda talispordiga, on enamus majutusasutuste toad nädalavahetusteks broneeritud.

"Haanjamaa ja Võrumaa on Eestimaa Alpid ja siin on tavaliselt alati lumi, kui mujal ei ole. Ja kui see esimene lumi tuleb, siis seesama suusaturist on nii nagu äädikakärbes, ta on kohe kohal, nii nagu lumi on maas. See, kes on ikkagi tõeline suusamees, tuleb reedel ja lahkub pühapäeval, ja on nii kaua kui võimalik. Võib-olla näpistab ka natuke esmaspäevast. Ta tahab ikkagi olla siin ja teha ja oma kohustuslikud kilomeetreid, mis on ette pandud, täis sõita," rääkis Kubija hotelli juht Aigar Pindmaa.

Kuna Haanjas on lumi maas ja ka erineva pikkusega suusarajad valmis, siis oodatakse eeloleval nädalavahetusel hulga külastajaid.

"Mina olin enne kaheksat siin ja siis olid juba esimesed suusatajad tegelikult rajal. Terve päev on niimoodi tilkunud, jah, et parklas on kogu aeg kümmekond autot olnud. Juba rahvast tuleb ja helistatud on hästi palju, just Läänemaalt, Pärnumaalt. Kõik tahavad tulla esimesi suusarõõme nautima Haanjasse just sellel nädalavahetusel juba," ütles Haanja puhke- ja spordikeskuse juht Anti Saarepuu.

Paljud talispordiharrastajad on kaua oodanud, et millal saab suusad alla panna ja sõita läbi selle talve esimesed kilomeetrid.

"Hommikul Valgast tulin siia. Ja täna siin mõned kilomeetrit veedetud. Nii seitse-pool esialgu veel, läheb teine seitse-pool veel. Esimene lumi on alati mõnus," ütles Valga suusataja Aidro.